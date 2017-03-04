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Юрий Лодыгин: ЦСКА плотно обороняется, не дает нам начать атаку

Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин дал свой комментарий в перерыве матча 18-го тура чемпионата России против ЦСКА.

"ЦСКА атакует. Не сказал бы, что было очень опасно. Но навесы и прострелы были волнительными. Мы контролируем игру. Посмотрим, что будет во втором тайме.

ЦСКА плотно обороняется, не дает нам начать атаку. Хорошо, что мы не пропустили. Будем стараться создавать моменты, чтобы выиграть", - сказал Лодыгин в эфире телеканала "Наш футбол".
Теги: Лодыгин Зенит ЦСКА
Сегодня, 17:43
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№1 Написал: AnK. (Сегодня, 18:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
ЦСКА плотно обороняется. А как же ваши две "мегазвезды": Дзюба и Кокорин?
Регистрация: 1.02.2017
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