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Виктор Гончаренко: зрители пришли посмотреть футбол, а судья не дает нам играть в футбол

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире телеканала "Наш футбол" подвел итоги осле матча 18-го тура российской Премьер-Лиги с "Зенитом" (0:0).

"Судей нельзя критиковать, потому я скажу по-другому. Мы видели две игры "Зенита" с "Андерлехтом", когда был футбол. А сегодня каждое касание майки - судья свистит. Это ни в какие рамки не лезет. Зрители пришли посмотреть футбол, а судья не дает нам играть в футбол как таковой", — заявил Гончаренко.
Теги: Гончаренко ЦСКА Зенит
Сегодня, 18:42
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28
(5)
№28 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 19:10) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Фу фу фу.


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№27 Написал: Виктор 20-88 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:08) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees
Цитата: Хитрый Лис
минутка традиционного конского нытья...

Обычно ноют бомжи,можно и коням немного поныть

Если бы первое место давали за нытье, Вам бы не было равных!
Регистрация: 2.03.2017
№26 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:05) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
А ведь это первое официальное пресс- интервью Гончаренко в роли главного тренера цска..

ВиктОр поволновался, откашлялся, нашёл взглядом микрофон, погладил на груди щиток цска, вспомнил разговоры с Гинером, открыл рот- и привычно-фирменно заныл про судейство.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№25 Написал: ачуда (Сегодня, 19:04) #
  • +1
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Мандражирующая игра с обоих сторон, тягомотина, без креативного нападения, но с отбойной защитой, судья отсудил нормально.
Регистрация: 1.02.2017
№24 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 19:02) #
  • -3
  •  (5)
online

ослы вы кого взяли ТРАОРЕ 1 УШЕЛ ТРАОРЕ 2 ПРИШЕЛ боже мой и вы хотите чемпионскую гонку вести с кем вопрос тренеру
Регистрация: 6.02.2017
№23 Написал: Бриг (Сегодня, 19:02) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Краснодар»
а судья не дает нам играть в футбол как таковой..Не понял, вроде бы судья мяч у команд не отбирал..давал пинать..
Регистрация: 21.11.2016
№22 Написал: GPS (Сегодня, 19:01) #
  • +1
  •  (3)
online

Ах. Футбол это хватание за майку? Новые тактические схемы ОЛЛС не находят понимания у арбитров..)))
Регистрация: 18.02.2011
№21 Написал: nami-sv (Сегодня, 19:01) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
В футбол не играл Гончаренко.
Регистрация: 9.08.2015
№20 Написал: tuner (Сегодня, 19:00) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Skyline

online
Болеет за:
«Зенит»


нытик слепой

лучше б он был немой.
Регистрация: 29.08.2015
№19 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 18:57) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Sharik.SM,
Он после прихода в ЦСКА просил писать его по-белорусски, через "а". Но кто это вспомнит так сразу?


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007
№18 Написал: Sharik.SM Москва (Сегодня, 18:55) #
  • 0
  •  (0)

Виктор Гончаренко

А на Матч ТВ он в титрах был ГАнчаренко, как правильно?
Регистрация: 27.01.2009
№17 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 18:54) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«МЮ»
Еще один.
Регистрация: 26.09.2015
№16 Написал: Nedvedoff2 Ростов (Сегодня, 18:54) #
  • +5
  •  (5)
online

Что-то я незаметил. Судейство, в кои то веки при играх ЦСКА было адекватным. С Вернблумом вообще вопросов никаких...
Тренируй лучше, и будет тебе счастье!


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Nedvedoff, не был 4 года..)))
Регистрация: 3.12.2016
№15 Написал: stepanmlc (Сегодня, 18:54) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Карпин: «Мне не показалось, что судья свистел в одну сторону или посадил команды на свисток. Но то, что в Европе судят по-другому, — это да.


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№14 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 18:53) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Гончар,ты чё совсем нюх потерял???За весь матч твоя команда не попала ни разу в ворота!!!!!Твоим игрокам чо судья помешал попадать???Ещё один цыган появился в чемпионате,Луческу поле помешало,а тебе судья.Научи Дзагоева попадать с пяти метров в ворота и всё будет окейно!А вообще игра бестолковая было и зря её показывали в пятнадцати странах мира!!!
Регистрация: 2.04.2012
№13 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 18:53) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Ростов»
Нормально судил . Грубых ошибок или свиста в одну сторону не было .
Регистрация: 23.09.2016
№12 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:53) #
  • +4
  •  (10)
online

Ооо, этот сходу начал ныть. Ничего хорошего не ждет ослов в ближайшее время.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№11 Написал: vlees (Сегодня, 18:53) #
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: vlees
Обычно ноют бомжи,можно и коням немного поныть

точно...свиньи обычно не ноют, а орут благим матом на всез ветках в течении недели(минимум) про то что все куплено и спартаку не дают стать чемпионом...

А тем временем цыган ноет что поле было плохое и именно поэтому зенит играл как томь joy
Регистрация: 12.01.2017
№10 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 18:51) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
нытик слепой


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Девиз Спартака: Наноём на Победу!
Регистрация: 23.05.2007
№9 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 18:51) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
а тренеришка в ЦСКА вижу нытик еще тот)))


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И. Молло -
"Мне нравится Дзюба,он - такой же, как я...."
Регистрация: 26.10.2016
№8 Написал: Dragon (Сегодня, 18:49) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Ювентус»
вот именно что зрители пришли в кое веке и увидели трусливую игру цска с фолами и автобусом в исполнение цска,Вернблума можно было гораздо раньше удалять,а в атаке у цска ноль ударов в створ,зенит тоже ужасно сыграл,но он пытался рисковать и готов был сыграть в открытый футбол
Регистрация: 28.02.2017
№7 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 18:49) #
  • +5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Витя оказался нытиком сопливым, не ожидал
Регистрация: 2.02.2012
№6 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 18:48) #
  • -2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees
Обычно ноют бомжи,можно и коням немного поныть

точно...свиньи обычно не ноют, а орут благим матом на всез ветках в течении недели(минимум) про то что все куплено и спартаку не дают стать чемпионом...
Регистрация: 19.03.2010
№5 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 18:48) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
Нормально судья отработал, он же не виноват что ЦСКА на пару с Зиной решили свои штрафные оградить противотанковыми ежами.
Да, и Олонаре это что-то, тот кто подумал, что от него будет толк возле штрафной, его нужно выгонять из клуба. Ему пас дают а он его тащит и попадает в тиски, обыгрываться явно не его. И да, у ЦСКА пока еще слишком много пиетета к Питеру, видимо не верят в свои силы.


--------------------
a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№4 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 18:48) #
  • +12
  •  (16)
online

Откровенно говоря, даже если бы судьи ВООБЩЕ НЕ БЫЛО НА ПОЛЕ, красивой игры ни ЦСКА, ни Зенит всё равно бы не показали. smirk
Регистрация: 6.08.2008
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:47) #
  • -6
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Гончаренко, зачитывая по мятой бумажке:
- Сиводни плотив нас иглали глязные судьи !


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№2 Написал: vlees (Сегодня, 18:45) #
  • -2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
минутка традиционного конского нытья...

Обычно ноют бомжи,можно и коням немного поныть
Регистрация: 12.01.2017
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 18:44) #
  • -3
  •  (17)
online
Болеет за:
«Зенит»
минутка традиционного конского нытья...
Регистрация: 19.03.2010
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