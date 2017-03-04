Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Лента новостей:
16:18
Валерий Непомнящий: не думаю, что преимущество "Зенита" в два официальных матча будет иметь решающее значение
Валерий Непомнящий: не думаю, что преимущество "Зенита" в два официальных матча будет иметь решающее значение
15:44
Андрей Бутенко: система определения гола стоит 15 млн долларов в год, а эпизодов таких - 2-3 (5)
Андрей Бутенко: система определения гола стоит 15 млн долларов в год, а эпизодов таких - 2-3 (5)
15:25
"Локомотив" провел тренировку в Уфе (1)
"Локомотив" провел тренировку в Уфе (1)
12:50
Спортивный психолог: какие бы схемы не придумывал Гончаренко против "Зенита" – ничего не получится (15)
Спортивный психолог: какие бы схемы не придумывал Гончаренко против "Зенита" – ничего не получится (15)
Виктор Гончаренко: зрители пришли посмотреть футбол, а судья не дает нам играть в футбол
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире телеканала "Наш футбол" подвел итоги осле матча 18-го тура российской Премьер-Лиги с "Зенитом" (0:0).
"Судей нельзя критиковать, потому я скажу по-другому. Мы видели две игры "Зенита" с "Андерлехтом", когда был футбол. А сегодня каждое касание майки - судья свистит. Это ни в какие рамки не лезет. Зрители пришли посмотреть футбол, а судья не дает нам играть в футбол как таковой", — заявил Гончаренко.
"Судей нельзя критиковать, потому я скажу по-другому. Мы видели две игры "Зенита" с "Андерлехтом", когда был футбол. А сегодня каждое касание майки - судья свистит. Это ни в какие рамки не лезет. Зрители пришли посмотреть футбол, а судья не дает нам играть в футбол как таковой", — заявил Гончаренко.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.