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16:18
Валерий Непомнящий: не думаю, что преимущество "Зенита" в два официальных матча будет иметь решающее значение
Валерий Непомнящий: не думаю, что преимущество "Зенита" в два официальных матча будет иметь решающее значение
15:44
Андрей Бутенко: система определения гола стоит 15 млн долларов в год, а эпизодов таких - 2-3 (5)
Андрей Бутенко: система определения гола стоит 15 млн долларов в год, а эпизодов таких - 2-3 (5)
15:25
"Локомотив" провел тренировку в Уфе (1)
"Локомотив" провел тренировку в Уфе (1)
12:50
Спортивный психолог: какие бы схемы не придумывал Гончаренко против "Зенита" – ничего не получится (15)
Спортивный психолог: какие бы схемы не придумывал Гончаренко против "Зенита" – ничего не получится (15)
Вадим Афонин: игра была интересной, было много моментов
Полузащитник "Оренбурга" Вадим Афонин прокомментировал победу своей команды в матче против "Арсенала" (3:0) в восемнадцатом туре РФПЛ.
"Несмотря на счет, игра была интересной, было много моментов. Мы использовали свои моменты и выиграли. Спасибо болельщикам, которые пришли и поддержали нас в такую погоду", - передает его слова официальный сайт клуба.
"Несмотря на счет, игра была интересной, было много моментов. Мы использовали свои моменты и выиграли. Спасибо болельщикам, которые пришли и поддержали нас в такую погоду", - передает его слова официальный сайт клуба.
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