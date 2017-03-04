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Вадим Афонин: игра была интересной, было много моментов

Полузащитник "Оренбурга" Вадим Афонин прокомментировал победу своей команды в матче против "Арсенала" (3:0) в восемнадцатом туре РФПЛ.

"Несмотря на счет, игра была интересной, было много моментов. Мы использовали свои моменты и выиграли. Спасибо болельщикам, которые пришли и поддержали нас в такую погоду", - передает его слова официальный сайт клуба.
Теги: Оренбург Арсенал Тула
Сегодня, 19:08
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