Элвир Рахимич: конечно, это результат в пользу "Спартака"

онечно, это результат в пользу "Спартака"

- Первая игра после перерыва, никто не хотел терять очки. Больше играли от обороны. Конечно, это результат в пользу "Спартака".



- Удивлены ли удалением Вернблума?



- И да, и нет. Первую желтую он получил за разговоры. Вообще, у него такая позиция. Понтус сделал подкат – судья оценил эпизод на карточку. Вернблума будет не хватать в следующем матче. Хорошо, что с "Томью" играем в следующем туре.



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