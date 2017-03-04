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Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
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Элвир Рахимич: конечно, это результат в пользу "Спартака"

онечно, это результат в пользу "Спартака"
- Первая игра после перерыва, никто не хотел терять очки. Больше играли от обороны. Конечно, это результат в пользу "Спартака".

- Удивлены ли удалением Вернблума?

- И да, и нет. Первую желтую он получил за разговоры. Вообще, у него такая позиция. Понтус сделал подкат – судья оценил эпизод на карточку. Вернблума будет не хватать в следующем матче. Хорошо, что с "Томью" играем в следующем туре.

Rusfootball.info
Теги: Рахимич ЦСКА Зенит Спартак
Сегодня, 19:11
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№1 Написал: Nedvedoff2 Ростов (Сегодня, 19:16) #
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Самое интересное, что это игра в пользу Краснодара и Ростова. Или их уже сняли со счетов? Ну-ну..


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Nedvedoff, не был 4 года..)))
Регистрация: 3.12.2016
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