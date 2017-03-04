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20:44
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16:18
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15:44
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15:25
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"Лестер" выиграл второй матч подряд после отставки Клаудио Раньери
В матче 27-го тура чемпионата Англии "Лестер" на своем поле нанес поражение "Халл Сити" – 3:1.
Чемпионат Англии
27 тур
"Лестер Сити" - "Халл Сити" 3:1
Голы: Клукас, 14, Фукс, 27, Марез, 59, Хаддлстоун, 90
"Лестер Сити": Шмейхель, Симпсон, Фукс, Морган, Хут, Ндиди, Дринкуотер, Олбрайтон, Марез (Слимани, 83), Варди, Окадзаки (Грей, 70)
"Халл Сити": Якупович, Робертсон, Раноккия, Магир, Эль-Мухамади, Хаддлстоун, Маркович (Диоманде, 78), Н'Диайе (Эрнандес, 68), Клукас, Ниасс, Гросицки
Предупреждения: Дринкуотер, 49, Хаддлстоун, 89
"Сток Сити" - "Мидлсбро" 2:0
Голы: Арнаутович, 29, 42
"Сток Сити": Грант, Джонсон,Питерс, Шоукросс, Инди (Афеллай, 87), Кэмерон, Уилан, Аллен, Собхи, Крауч (Бераино, 79), Арнаутович (Диуф, 65)
"Мидлсбро":Вальдес, Фабио, Френд, Айяла (Эспиноса, 8), Гибсон, Рон, Лидбиттер (Гедиура, 75), Клейтон, Траоре, Рамирес (Стуани, 46), Жестед
Предупреждения: Шоукросс, 21, Френд, 45+2, Рон, 78
"Суонси Сити" - "Бёрнли" 3:2
Голы: Льоренте, 12, Грэй, 20, 61, Ольссон, 69, Льоренте, 90+2
"Суонси Сити": Фабиански, Нотон (Ранхель, 89), Ольссон, Фернандес, Моусон, Корк, Фер, Кэрролл, Сигурдссон, Нарсинг (Айю, 73), Льоренте
"Бёрнли": Робинсон, Лоутон, Уорд, Кин, Ми, Хендрик, Бартон (Тарковски, 80), Брэйди (Эрфилд, 66), Бойд, Грэй, Воукс (Вествуд, 80)
Предупреждения: Уорд, 10, Ми, 54, Фер, 57, Корк, 85
Чемпионат Англии
27 тур
"Лестер Сити" - "Халл Сити" 3:1
Голы: Клукас, 14, Фукс, 27, Марез, 59, Хаддлстоун, 90
"Лестер Сити": Шмейхель, Симпсон, Фукс, Морган, Хут, Ндиди, Дринкуотер, Олбрайтон, Марез (Слимани, 83), Варди, Окадзаки (Грей, 70)
"Халл Сити": Якупович, Робертсон, Раноккия, Магир, Эль-Мухамади, Хаддлстоун, Маркович (Диоманде, 78), Н'Диайе (Эрнандес, 68), Клукас, Ниасс, Гросицки
Предупреждения: Дринкуотер, 49, Хаддлстоун, 89
"Сток Сити" - "Мидлсбро" 2:0
Голы: Арнаутович, 29, 42
"Сток Сити": Грант, Джонсон,Питерс, Шоукросс, Инди (Афеллай, 87), Кэмерон, Уилан, Аллен, Собхи, Крауч (Бераино, 79), Арнаутович (Диуф, 65)
"Мидлсбро":Вальдес, Фабио, Френд, Айяла (Эспиноса, 8), Гибсон, Рон, Лидбиттер (Гедиура, 75), Клейтон, Траоре, Рамирес (Стуани, 46), Жестед
Предупреждения: Шоукросс, 21, Френд, 45+2, Рон, 78
"Суонси Сити" - "Бёрнли" 3:2
Голы: Льоренте, 12, Грэй, 20, 61, Ольссон, 69, Льоренте, 90+2
"Суонси Сити": Фабиански, Нотон (Ранхель, 89), Ольссон, Фернандес, Моусон, Корк, Фер, Кэрролл, Сигурдссон, Нарсинг (Айю, 73), Льоренте
"Бёрнли": Робинсон, Лоутон, Уорд, Кин, Ми, Хендрик, Бартон (Тарковски, 80), Брэйди (Эрфилд, 66), Бойд, Грэй, Воукс (Вествуд, 80)
Предупреждения: Уорд, 10, Ми, 54, Фер, 57, Корк, 85
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