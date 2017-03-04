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Константин Лепёхин: ничья в матче ЦСКА - "Зенит"? "Спартак" ещё потеряет очки
Бывший полузащитник "Зенита" Константин Лепёхин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал игру своей экс-команды в матче 18-го тура Премьер-Лиги с ЦСКА (0:0).
- Об итоговом результате:
Естественно, ничья в этой игре на руку "Спартаку". Тем не менее, уверен, что чемпионская гонка ещё не закончена, выводы делать ещё рано. У "Спартака" завтра очень сложный матч. В Краснодаре обеим командам будет сложно, нас ждёт напряжённый, закрытый футбол, где может случиться всё. Прогнозировать что-то невозможно, команды примерно равны, и удача завтра будет иметь важное значение.
- Об игре и удалении Понтуса Вернблума:
Стиль игры шведа имеет право на существование. Некоторые строят на этом игру всей команды, некоторые и вовсе так добиваются результата. Вспоминаю времена выступлений за ЦСКА Элвера Рахимича, который играл в схожей манере. И несмотря на то, что в нашей команде были скоростные Андрей Аршавин и Александр Кержаков, быстрые атаки нам не удавались, потому что босниец постоянно мешал и всё срывал. Футболисту такого стиля было крайне сложно противостоять, он всё перекрывал, постоянно срывал наши атаки и контратаки. ЦСКА добился больших успехов в том числе благодаря Рахимичу.
Считаю, что если судья даёт играть, а такая манера выступлений даёт результат - в ней нет ничего страшного. Естественно, такой футболист будет в большой цене у главного тренера, ведь добывать результат он помогал неоднократно.
- Об участии в матче Александра Кокорина после скандала:
Я не буду оспаривать это решение главного тренера. Мирча Луческу знает и понимает, что делает, мы не можем сомневаться в принятых им решениях по стартовому составу. А на Кокорина уже давно оказывается давление. Думаю, если бы он с ним плохо справлялся, то не выходил бы на поле. Александр спокойно всё воспринимает, и на него вряд это давит. Мне кажется, что если бы всё происходящее как-то беспокоило Кокорина - он бы уже изменил своё поведение (смеётся).
- О Браниславе Ивановиче:
Думаю, серб просто пока не может завоевать место в основе команды. Нет оснований предполагать, что Луческу с ним пока только знакомится, ведь Ивановича знают все и давно, ничего нового румын в игре этого футболиста не увидит. Иванович на скамейке - это показатель высокой конкуренции в "Зените".
- О чемпионской гонке:
Жду борьбы до последнего тура, надеюсь, что так и будет. У "Спартака" как никогда хорошие шансы выиграть чемпионство, но я уверен, что "красно-белые" будут совершать осечки. В таких условиях главное не допускать "Зениту" осечек, права на это теперь уже нет.
- Об итоговом результате:
Естественно, ничья в этой игре на руку "Спартаку". Тем не менее, уверен, что чемпионская гонка ещё не закончена, выводы делать ещё рано. У "Спартака" завтра очень сложный матч. В Краснодаре обеим командам будет сложно, нас ждёт напряжённый, закрытый футбол, где может случиться всё. Прогнозировать что-то невозможно, команды примерно равны, и удача завтра будет иметь важное значение.
- Об игре и удалении Понтуса Вернблума:
Стиль игры шведа имеет право на существование. Некоторые строят на этом игру всей команды, некоторые и вовсе так добиваются результата. Вспоминаю времена выступлений за ЦСКА Элвера Рахимича, который играл в схожей манере. И несмотря на то, что в нашей команде были скоростные Андрей Аршавин и Александр Кержаков, быстрые атаки нам не удавались, потому что босниец постоянно мешал и всё срывал. Футболисту такого стиля было крайне сложно противостоять, он всё перекрывал, постоянно срывал наши атаки и контратаки. ЦСКА добился больших успехов в том числе благодаря Рахимичу.
Считаю, что если судья даёт играть, а такая манера выступлений даёт результат - в ней нет ничего страшного. Естественно, такой футболист будет в большой цене у главного тренера, ведь добывать результат он помогал неоднократно.
- Об участии в матче Александра Кокорина после скандала:
Я не буду оспаривать это решение главного тренера. Мирча Луческу знает и понимает, что делает, мы не можем сомневаться в принятых им решениях по стартовому составу. А на Кокорина уже давно оказывается давление. Думаю, если бы он с ним плохо справлялся, то не выходил бы на поле. Александр спокойно всё воспринимает, и на него вряд это давит. Мне кажется, что если бы всё происходящее как-то беспокоило Кокорина - он бы уже изменил своё поведение (смеётся).
- О Браниславе Ивановиче:
Думаю, серб просто пока не может завоевать место в основе команды. Нет оснований предполагать, что Луческу с ним пока только знакомится, ведь Ивановича знают все и давно, ничего нового румын в игре этого футболиста не увидит. Иванович на скамейке - это показатель высокой конкуренции в "Зените".
- О чемпионской гонке:
Жду борьбы до последнего тура, надеюсь, что так и будет. У "Спартака" как никогда хорошие шансы выиграть чемпионство, но я уверен, что "красно-белые" будут совершать осечки. В таких условиях главное не допускать "Зениту" осечек, права на это теперь уже нет.
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