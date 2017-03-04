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Кахабер Цхададзе: снимаю шляпу перед болельщиками "Кайрата", они пришли в такую погоду болеть за нас

Главный тренер "Кайрата" Кахабер Цхададзе прокомментировал победу в Суперкубке Казахстана над "Астаной" (2:0).

"Снимаю шляпу перед болельщиками "Кайрата", они пришли в такую погоду болеть за нас. Перед игрой я так и сказал ребятам, что мы не может подвести людей, которые пришли в такой холод болеть за нас. Мы показали хороший футбол и результат радует. Что касается игры, то "Астана" захватила инициативу, у нас не было контроля мяча первые 15 минут, но потом успокоились. Во втором тайме мы все наладили, создавали много момент и могли не раз отличиться. В конце, когда "Астана" атаковала, был ключевой момент и Плотников выручил команду. "Кайрат" больше заслуживал победу и победил. Несмотря на мощность "Астаны" мы не дали им создавать моменты в первые 15 минут, а потом сами начали контролировать игру. В целом, команда очень здорово все сделала", - цитирует Цхададзе официальный сайт футбольной лиги Казахстана.
Теги: Кайрат Астана
Сегодня, 20:44
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