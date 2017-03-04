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Христо Стоичков: гавным тренером "Барселоны" назначил бы Сампаоли

Экс-полузащитник "Барселоны" Христо Стоичков видит следующим главным тренером каталонского клуба Хорхе Сампаоли, который сейчас возглавляет "Севилью".

"Если бы выбор нового тренера зависел от меня, то я проголосовал бы за кандидатуру Сампаоли. Он многого добился со сборной Чили. У него есть менталитета победителя", - цитирует Стоичкова Ole.
Теги: Стоичков Барселона
Сегодня, 21:17
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№1 Написал: nami-sv (Сегодня, 21:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Гавным пора Пухлого.Какой шанс! smile
Регистрация: 9.08.2015
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