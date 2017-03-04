Христо Стоичков: гавным тренером "Барселоны" назначил бы Сампаоли

Экс-полузащитник "Барселоны" Христо Стоичков видит следующим главным тренером каталонского клуба Хорхе Сампаоли, который сейчас возглавляет "Севилью".



"Если бы выбор нового тренера зависел от меня, то я проголосовал бы за кандидатуру Сампаоли. Он многого добился со сборной Чили. У него есть менталитета победителя", - цитирует Стоичкова Ole.