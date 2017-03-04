Унаи Эмери: не думаю, что "Барселона" изменит стиль игры

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери не думает, что заявление Луиса Энрике об уходе из "Барселоне" по окончании сезона скажется на игре каталонцев против парижан в Лиге чемпионов.



"Ничего не изменится. Не думаю, что "Барселона" изменит стиль игры только из-за слов Луиса Энрике об уходе. Мы готовимся к ответной игре в обычном режиме", – цитирует Эмери AS.