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Унаи Эмери: не думаю, что "Барселона" изменит стиль игры

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери не думает, что заявление Луиса Энрике об уходе из "Барселоне" по окончании сезона скажется на игре каталонцев против парижан в Лиге чемпионов.

"Ничего не изменится. Не думаю, что "Барселона" изменит стиль игры только из-за слов Луиса Энрике об уходе. Мы готовимся к ответной игре в обычном режиме", – цитирует Эмери AS.
Сегодня, 21:30
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№1 Написал: nami-sv (Сегодня, 21:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
После ухода Хави Барса стала другой,если кто не понял.
Регистрация: 9.08.2015
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