"Милан" будет продан 31 марта

Сделка по продаже "Милана" китайским инвесторам перенесена на 31 марта, сообщает NBC.



Итальянская холдинговая компания "Фининвест" семьи Сильвио Берлускони намерена продать китайским инвесторам 99,9% акций клуба. Сделка должна была состояться 3 марта, а ее сумма составить €320 млн, однако ране стало известно, что в данный момент китайские инвесторы не располагают озвученной суммой, они готовы купить клуб за €100 млн, но Берлускони отверг уменьшенное предложение.