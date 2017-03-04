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"Милан" будет продан 31 марта

Сделка по продаже "Милана" китайским инвесторам перенесена на 31 марта, сообщает NBC.

Итальянская холдинговая компания "Фининвест" семьи Сильвио Берлускони намерена продать китайским инвесторам 99,9% акций клуба. Сделка должна была состояться 3 марта, а ее сумма составить €320 млн, однако ране стало известно, что в данный момент китайские инвесторы не располагают озвученной суммой, они готовы купить клуб за €100 млн, но Берлускони отверг уменьшенное предложение.
Сегодня, 22:18
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