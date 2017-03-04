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22:56
Владимир Левитин: претензии представителей ЦСКА к арбитру - следствие слабых знаний правил футбола (9)
Владимир Левитин: претензии представителей ЦСКА к арбитру - следствие слабых знаний правил футбола (9)
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Валерий Карпин: мне не показалось, что судья свистел в одну сторону или посадил команды на свисток (2)
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20:44
Кахабер Цхададзе: снимаю шляпу перед болельщиками "Кайрата", они пришли в такую погоду болеть за нас
Кахабер Цхададзе: снимаю шляпу перед болельщиками "Кайрата", они пришли в такую погоду болеть за нас
19:35
ЦСКА – «Зенит»: оценки игроков (14)
ЦСКА – «Зенит»: оценки игроков (14)
"Ливерпуль" взял три очка в матче с "Арсеналом"
"Ливерпуль" в 27-м туре чемпионата Англии одержал красивую победу над "Арсеналом".
Чемпионат Англии
27 тур
"Ливерпуль" - "Арсенал" 3:1
Голы: Фирмино, 9, Мане, 40, Вейналдум, 90+1 - Уэлбек, 57.
"Ливерпуль": Миньоле, Клайн, Матип, Клаван, Милнер, Джан, Вейналдум, Лаллана, Коутиньо (Ориги, 80), Мане, Фирмино.
"Арсенал": Чех, Монреаль, Косьельни, Мустафи, Бельерин, Джака, Коклен (Санчес, 46), Окслейд-Чемберлен, Айвоби, Уэлбек (Уолкотт, 74), Жиру (Перес, 74).
Предупреждения: Коклен, 35, Джан, 68.
Чемпионат Англии
27 тур
"Ливерпуль" - "Арсенал" 3:1
Голы: Фирмино, 9, Мане, 40, Вейналдум, 90+1 - Уэлбек, 57.
"Ливерпуль": Миньоле, Клайн, Матип, Клаван, Милнер, Джан, Вейналдум, Лаллана, Коутиньо (Ориги, 80), Мане, Фирмино.
"Арсенал": Чех, Монреаль, Косьельни, Мустафи, Бельерин, Джака, Коклен (Санчес, 46), Окслейд-Чемберлен, Айвоби, Уэлбек (Уолкотт, 74), Жиру (Перес, 74).
Предупреждения: Коклен, 35, Джан, 68.
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