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Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
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"Ливерпуль" взял три очка в матче с "Арсеналом"

"Ливерпуль" в 27-м туре чемпионата Англии одержал красивую победу над "Арсеналом".

Чемпионат Англии

27 тур

"Ливерпуль" - "Арсенал" 3:1

Голы: Фирмино, 9, Мане, 40, Вейналдум, 90+1 - Уэлбек, 57.

"Ливерпуль": Миньоле, Клайн, Матип, Клаван, Милнер, Джан, Вейналдум, Лаллана, Коутиньо (Ориги, 80), Мане, Фирмино.

"Арсенал": Чех, Монреаль, Косьельни, Мустафи, Бельерин, Джака, Коклен (Санчес, 46), Окслейд-Чемберлен, Айвоби, Уэлбек (Уолкотт, 74), Жиру (Перес, 74).

Предупреждения: Коклен, 35, Джан, 68.
Теги: Ливерпуль Арсенал
Сегодня, 22:23
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№8 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 23:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
Арсеналам( Тула,Лондон) сегодня не повезло, обоим по трехе отгрузили.
Регистрация: 20.03.2014
№7 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 22:59) #
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Болеет за:
«Ливерпуль»
Ливерпуль- forever


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№6 Написал: Алексей Белоусов Я ЗДЕСЬ, Я ТАМ, Я ВСЕГДА (Сегодня, 22:58) #
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online
Болеет за:
«Бавария»
dimon_1973,
Литееер вмаж. Я тоже канониров терпеть не могу
Регистрация: 17.02.2017
№5 Написал: Dragon (Сегодня, 22:41) #
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Болеет за:
«Ювентус»
Молодцы Ливер!
Регистрация: 28.02.2017
№4 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 22:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ай, порадовали старика...С детства не люблю Арсенал....Вмажу пожалуй сейчас грамм 700...
Регистрация: 8.02.2011
№3 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 22:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
дождался сегодня футбола, спасибо
Регистрация: 2.02.2012
№2 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 22:28) #
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Болеет за:
«Зенит»
Шикарная победа..Арсен-все?? flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№1 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 22:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
А Арсен все про то, как он совершенствует команду и что не собирается никуда уходить.
А бедные болелы все надеются и надеются...


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Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
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