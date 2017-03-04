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"Вильярреал" при своих зрителях обыграл "Эспаньол"
В матче 26-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" обыграл "Эспаньол" со счетом 2:0.
Чемпионат Испании
26 тур
"Вильярреал" - "Эспаньол" 2:0
Гол: Сориано, 45+1, Лопес, 80 (авто.)
"Вильярреал": Фернандес, Гаспар, Хауме, Гонсалес, Руис, Тригерос, Кастильехо, Бруно Сориано, Роберто Сориано (Эрнандес, 72), Бакамбу (Борре, 88), Сольдадо (дос Сантос, 63)
"Эспаньол": Лопес, Кариколь, Рейес, Дуарте, Хави Лопес, Давид Лопес (Перес, 76), Мелендо, Рока (Диоп, 84), Хурадо, Пьятти (Кайседо, 56), Морено
Предупреждения: Хауме, 4, Лопес, 29, Гонсалес, 54, Дуарте, 65
Чемпионат Испании
26 тур
"Вильярреал" - "Эспаньол" 2:0
Гол: Сориано, 45+1, Лопес, 80 (авто.)
"Вильярреал": Фернандес, Гаспар, Хауме, Гонсалес, Руис, Тригерос, Кастильехо, Бруно Сориано, Роберто Сориано (Эрнандес, 72), Бакамбу (Борре, 88), Сольдадо (дос Сантос, 63)
"Эспаньол": Лопес, Кариколь, Рейес, Дуарте, Хави Лопес, Давид Лопес (Перес, 76), Мелендо, Рока (Диоп, 84), Хурадо, Пьятти (Кайседо, 56), Морено
Предупреждения: Хауме, 4, Лопес, 29, Гонсалес, 54, Дуарте, 65
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