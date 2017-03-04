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"Вильярреал" при своих зрителях обыграл "Эспаньол"

В матче 26-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" обыграл "Эспаньол" со счетом 2:0.

Чемпионат Испании

26 тур

"Вильярреал" - "Эспаньол" 2:0

Гол: Сориано, 45+1, Лопес, 80 (авто.)

"Вильярреал": Фернандес, Гаспар, Хауме, Гонсалес, Руис, Тригерос, Кастильехо, Бруно Сориано, Роберто Сориано (Эрнандес, 72), Бакамбу (Борре, 88), Сольдадо (дос Сантос, 63)

"Эспаньол": Лопес, Кариколь, Рейес, Дуарте, Хави Лопес, Давид Лопес (Перес, 76), Мелендо, Рока (Диоп, 84), Хурадо, Пьятти (Кайседо, 56), Морено

Предупреждения: Хауме, 4, Лопес, 29, Гонсалес, 54, Дуарте, 65
Теги: Вильярреал Эспаньол
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