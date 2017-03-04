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Юрген Клопп: летом "Ливерпуль" усилит состав

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что "красные" летом намерены усилить состав.

"На высшем уровне необходимо делать правильные трансферы. Если у команды возникают проблемы, каждый будет спрашивать об усилении состава. Мы уже работаем над этим. Летом "Ливерпуль" усилится. Будет несколько новичков", — цитирует Клоппа Goal.com.
Теги: Клопп Ливерпуль
Сегодня, 23:30
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