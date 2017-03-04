Рональд Куман: продление контракта c Лукаку - вопрос не одной и не двух недель

Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман рассказал, как идут переговоры с нападающим Ромелу Лукаку по новому контракту.



"Я всегда хотел, чтобы он подписал новый контракт как можно скорее, но это не вопрос одной или двух недель.



Пока нет новой информации. Может быть, на следующей неделе что-то узнаем", - приводит слова Кумана tribalfootball.