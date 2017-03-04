Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Лента новостей:
22:56
Владимир Левитин: претензии представителей ЦСКА к арбитру - следствие слабых знаний правил футбола (9)
Владимир Левитин: претензии представителей ЦСКА к арбитру - следствие слабых знаний правил футбола (9)
22:14
Валерий Карпин: мне не показалось, что судья свистел в одну сторону или посадил команды на свисток (2)
Валерий Карпин: мне не показалось, что судья свистел в одну сторону или посадил команды на свисток (2)
22:04
Валерий Масалитин: в игре ЦСКА - "Зенит" был весенний футбол, ничего хорошего мы не увидели (2)
Валерий Масалитин: в игре ЦСКА - "Зенит" был весенний футбол, ничего хорошего мы не увидели (2)
20:44
Кахабер Цхададзе: снимаю шляпу перед болельщиками "Кайрата", они пришли в такую погоду болеть за нас
Кахабер Цхададзе: снимаю шляпу перед болельщиками "Кайрата", они пришли в такую погоду болеть за нас
19:35
ЦСКА – «Зенит»: оценки игроков (14)
ЦСКА – «Зенит»: оценки игроков (14)
Рональд Куман: продление контракта c Лукаку - вопрос не одной и не двух недель
Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман рассказал, как идут переговоры с нападающим Ромелу Лукаку по новому контракту.
"Я всегда хотел, чтобы он подписал новый контракт как можно скорее, но это не вопрос одной или двух недель.
Пока нет новой информации. Может быть, на следующей неделе что-то узнаем", - приводит слова Кумана tribalfootball.
"Я всегда хотел, чтобы он подписал новый контракт как можно скорее, но это не вопрос одной или двух недель.
Пока нет новой информации. Может быть, на следующей неделе что-то узнаем", - приводит слова Кумана tribalfootball.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.