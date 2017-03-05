Лучано Спаллетти: надежды на титул фактически умерли

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти прокомментировал поражение в матче 27-го тура Серии от "Наполи" (1:2).



"Мы должны быть реалистами. У нас и так было немного шансов, теперь же надежды на титул фактически умерли.



"Наполи" был лучше нас в первом тайме, нам же не удавалось нащупать нужный темп и создавать моменты для удара. Мы тратили много сил в попытках отобрать мяч.



После перерыва мы прибавили, но где-то не получилось, а где-то не повезло", - цитирует Спаллетти Sky Sport Italia.