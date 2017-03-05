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В МВД опровергли столкновение фанатов "Спартака" с жителями Краснодара
МВД по Краснодарскому краю опровергло информацию о конфликте болельщиков московского "Спартака" с местными жителями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
"В полицию никакой информации о задержаниях не поступало, дубинки и слезоточивый газ не применялись", - сказали в МВД.
Однако, в правоохранительных органах подтвердили один эпизод, произошедший между местной жительницей и парой фанатов столичного клуба.
"Фанаты стали с ней пререкаться, подошли сотрудники правоохранительных органов и пресекли развитие конфликта. Если и будет составлен протокол по данному факту, то только, если девушка напишет заявление на данных граждан", - добавил источник.
"В полицию никакой информации о задержаниях не поступало, дубинки и слезоточивый газ не применялись", - сказали в МВД.
Однако, в правоохранительных органах подтвердили один эпизод, произошедший между местной жительницей и парой фанатов столичного клуба.
"Фанаты стали с ней пререкаться, подошли сотрудники правоохранительных органов и пресекли развитие конфликта. Если и будет составлен протокол по данному факту, то только, если девушка напишет заявление на данных граждан", - добавил источник.
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