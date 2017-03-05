Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Показать все опросы

В МВД опровергли столкновение фанатов "Спартака" с жителями Краснодара

МВД по Краснодарскому краю опровергло информацию о конфликте болельщиков московского "Спартака" с местными жителями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"В полицию никакой информации о задержаниях не поступало, дубинки и слезоточивый газ не применялись", - сказали в МВД.

Однако, в правоохранительных органах подтвердили один эпизод, произошедший между местной жительницей и парой фанатов столичного клуба.

"Фанаты стали с ней пререкаться, подошли сотрудники правоохранительных органов и пресекли развитие конфликта. Если и будет составлен протокол по данному факту, то только, если девушка напишет заявление на данных граждан", - добавил источник.
Теги: Спартак Краснодар
Сегодня, 02:01
Напечатать
1
(2)
№1 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 02:57) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Как всегда, раздувание из мухи слона и создание бури в стакане воды. Подобные "бесчинства" происходят десятки в день в любом мегаполисе. Причём тут фанаты, если сие есмь обычные быдланы. А быдланы есть и среди фанатов - причём любой команды - и среди любых других групп молодого населения, не имеющего никакого отношения к фан.движению.


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.