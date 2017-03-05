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Алексей Лунин: волевая ничья с "Краснодаром" – это прежде всего упущенная победа

Главный тренер "молодежки" "Спартака" Алексей Лунин высказался об игре с "Краснодаром" в матче 18-го тура молодежного первенства России.

– Во встрече с краснодарцами мы дважды отыгрывались. Но, судя по тому, как она складывалась, спартаковцы должны были выигрывать. Поэтому для меня наша волевая ничья — это прежде всего упущенная победа.

– Сегодня в составе "Спартака" были несколько игроков из "Спартака-2" и основы — Селихов, Кутин, Хомуха.

– Я очень благодарен ребятам, которые сегодня усилили состав. Мы помогли им получить игровую практику, а они продемонстрировали довольно высокий уровень футбола. Спартаковская «вертикаль» работает!

– Что еще порадовало вас сегодня?

– Конечно, замечательная атмосфера, созданная многочисленными болельщиками «Спартака». Хочу сказать за это огромное спасибо! Ваша поддержка очень важна для молодых футболистов.

– Соперник бросил в бой Жоаозиньо...

– Усиление составов обеих команд только добавило игре красок, повысило уровень противостояния в и без того важном матче. Было интересно!

ФК "Спартак"
Теги: Спартак
Сегодня, 04:01
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