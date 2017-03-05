Алексей Лунин: волевая ничья с "Краснодаром" – это прежде всего упущенная победа

Главный тренер "молодежки" "Спартака" Алексей Лунин высказался об игре с "Краснодаром" в матче 18-го тура молодежного первенства России.– Во встрече с краснодарцами мы дважды отыгрывались. Но, судя по тому, как она складывалась, спартаковцы должны были выигрывать. Поэтому для меня наша волевая ничья — это прежде всего упущенная победа.– Я очень благодарен ребятам, которые сегодня усилили состав. Мы помогли им получить игровую практику, а они продемонстрировали довольно высокий уровень футбола. Спартаковская «вертикаль» работает!– Конечно, замечательная атмосфера, созданная многочисленными болельщиками «Спартака». Хочу сказать за это огромное спасибо! Ваша поддержка очень важна для молодых футболистов.– Усиление составов обеих команд только добавило игре красок, повысило уровень противостояния в и без того важном матче. Было интересно!