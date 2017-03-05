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Серхи Роберто: Энрике отдал себя "Барселоне", и мы должны сделать то же для него

Полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто после победы над "Сельтой" (5:0) в матче 26-го тура Примеры рассказал об отношении команды к наставнику Луису Энрике, который по окончании сезона покинет каталонский клуб.

"Мы с Луисом Энрике до самой смерти, пусть он и покидает свой пост. Сейчас мы продолжаем борьбу в трёх турнирах и будем делать это до конца.

Тренер отдал себя клубу до последнего, и мы собираемся сделать то же для него", — цитирует Серхи Роберто официальный сайт каталонцев.
Теги: Роберто Барселона Сельта
Сегодня, 09:16
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