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Александр Гришин: буду работать в ЦСКА в любой должности, в какой пригожусь

Главный тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин рассказал, что предан московскому клубу и не планирует его покидать в ближайшие годы.

"Спрашивают, хочу ли на повышение. Нет, не хочу. У людей разные приоритеты. Кто-то стремится денег заработать, кто-то — помочь родному клубу стать сильнее. Я из второй категории. Поступали предложения. Но от добра добра не ищут. Конечно, бывает тяжело. Матч сыграли, потом выходной, но надо готовиться уже к следующей встрече, думать о ней. Не получается отключиться. По сравнению со школой здесь выше спрос, больше стресса и ответственности.

За 11 лет и со школой, и с дублем практически всё выиграли. Остался один важнейший шажочек — попасть в финальный турнир Юношеской лиги. Тогда, наверное, можно свою работу за это время оценить на "очень хорошо". Но повторюсь: не стремлюсь уходить на сторону, в другие команды. Буду работать в ЦСКА в любой должности, в какой пригожусь, пока не выгонят. Окажусь не нужен — стану искать что-то новое", — цитирует Гришина официальный сайт УЕФА.
Теги: Гришин ЦСКА
Сегодня, 09:19
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