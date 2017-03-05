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Садио Мане: "Ливерпулю" в матче с "Арсеналом" удалось ответить на критику

Форвард "Ливерпуля" Садио Мане поделился впечатлениями от победы над "Арсеналом" в матче 27-го тура чемпионата Англии. Встреча проходила на стадионе "Энфилд" и завершилась победой хозяев со счётом 3:1. Мане забил гол и отдал голевую передачу.

"Главное – это наша реакция на недавнее поражение от "Лестера". Нам удалось ответить на критику и взять три очка сегодня. Команда показала великолепную игру. Мы действовали как команда, компактно играли от начала и до конца матча. Очень рады, что победили", – цитирует Мане BBC Sport.
Теги: Мане Ливерпуль Арсенал
Сегодня, 09:24
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