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Неймар: "Барселона" находится на подъёме перед игрой с ПСЖ и уверена в себе

Нападающий "Барселоны" Неймар прокомментировал победу над "Сельтой" (5:0) в 26-м туре Примеры, а также поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ.

"Я доволен победой и тем, как сегодня играла команда. "Барселона" лидирует в чемпионате Испании, и это придаёт уверенности.

В среду мы планируем показать хорошую игру. Мы будем бежать вперёд и бороться с ПСЖ — посмотрим, чем закончится эта игра. Очень важно, что наша команда находится на моральном подъёме и уверена в себе. Мы будем играть в футбол и получать от этого удовольствие, это философия "Барселоны", — цитирует Неймара официальный сайт клуба.
Теги: Неймар Барселона
Сегодня, 09:49
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