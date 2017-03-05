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Жозе Моуринью: ирония в том, что в "МЮ" перестали тренировать исполнение пенальти

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, почему форвард Златан Ибрагимович не реализовал пенальти в матче 27-го тура АПЛ с "Борнмутом" (1:1).

"Ирония судьбы в том, что мы перестали тренировать исполнение пенальти — за последние четыре или пять месяцев нам их не назначали. Ибрагимович, Погба… Они не отрабатывают удары с 11-метровой отметки и в нужный момент попросту не готовы. Это забавно", — цитирует португальца Daily Star.
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 10:10
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№1 Написал: fits (Сегодня, 12:08) #
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Забавно то, что Маур рассуждает так, будто не он тренер МЮ...
Регистрация: 6.10.2016
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