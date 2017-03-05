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Серхио Рамос: не говорил, что Криштиану Роналду не должен бегать

Защитник "Реала" Серхио Рамос прокомментировал появившиеся в СМИ слухи о том, что на командном собрании он сказал партнёрам по команде: "Здесь только Роналду имеет право не бегать на поле, так как забивает 60 голов за сезон".

"Я не говорил, что Криштиану Роналду не должен бегать. Это неправда. Когда у "Реала" непростые времена, команда сплачивается. Мы решаем наши проблемы, они не вредят нам.

Я говорю на командных собраниях, как и некоторые другие игроки. Понимаю, что газеты нужно продавать, но достоверность информации должна быть на первом месте", — цитирует Рамоса Football Espana.
Теги: Рамос Роналду
Сегодня, 10:19
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№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 10:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
Объяснят трудностями перевода на Русский язык.
Регистрация: 20.03.2014
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