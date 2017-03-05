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Источник: Массимилиано Аллегри согласился возглавить "Арсенал" и ждет решения Венгера

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри достиг устной договорённости с "Арсеналом" о том, чтобы возглавить лондонский клуб в следующем сезоне, сообщает Daily Express.

По данным источника, итальянский специалист вёл переговоры с "Арсеналом" с конца прошлого года и именно он возглавит команду, если уйдёт Арсен Венгер.

Аллегри теперь ждёт решения Венгера, которому предложено продлить истекающий летом контракт на два года.
Теги: Аллегри Арсенал Венгер
Сегодня, 10:26
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№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 10:56) #
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Венгерский нужно уйти на пенсию! При всем уважении,но достижений много нет с одной стороны! С другой,не мало титулов,кубков! Но я думаю болельщики хотят европейских титулов!
Регистрация: 27.07.2016
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