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"Урал" — "Амкар": стали известны стартовые составы команд

"Урал" и "Амкар" объявили стартовые составы на матч 18-го тура российской Премьер-Лиги.

Основной состав "Урала": Заболотный, Балажиц, Данцев, Фидлер, Димитров, Новиков, Кулаков, Емельянов, Ильин, Бикфалви, Лунгу.

Запасные: Арапов, Тимофеев, Меркулов, Динга, Табидзе, Павленко, Ломакин, Манучарян, Коробов, Глушков, Ставпец, Юсупов.

Основной состав "Амкара": Хомич, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Конде, Комолов, Костюков, Гол, Огуде, Бодул.

Запасные: Будаков, Вамбольт, Черенчиков, Гиголаев, Хурцидзе, Шаваев, Анене, Мищенко, Салугин, Прокофьев, Гасилин.
Теги: Урал Амкар
Сегодня, 11:04
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