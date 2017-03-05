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Зе Луиш: я питаюсь голами, они мне нужны для того, чтобы жить

Нападающий "Спартака" Зе Луиш в видеоинтервью клубной пресс-службе рассказал, что для него значат голы, поведал о своём взаимодействии на поле с форвардом Луисом Адриано, а также выразил мнение, чтобы футболисты, пополнившие состав красно-белых прошедшей зимой, усилят состав.

"Вот вы сейчас поужинали лазаньей, рисом, а я питаюсь голами. И мне голы нужны для того, чтобы жить. Это моя пища, без них я не могу. И, естественно, как нападающий, я хочу забивать, забивать и забивать. Надеюсь, что больше не повторятся такие моменты, когда мне придётся с трибуны наблюдать за игрой своей команды. Испытывал в тот момент грусть, бессилие, беспомощность. Мне хотелось помочь команде, но я понимал, что не могу это сделать. Потом я провёл определённую подготовительную работу. Сейчас я просто хочу работать, играть в команде и помогать "Спартаку" добиваться результата.

Луис Адриано — хороший парень и говорит со мной на одном языке. Это уже залог того, что мы могли бы хорошо взаимодействовать на поле. Но самое важное, что он не просто хороший парень, который говорит по-португальски, а ещё и отличный игрок. Взаимодействовать с отличным игроком на поле всегда гораздо проще. Чувствую, что наше партнёрство на поле уже очень неплохое, несмотря на то, что мы не так много с ним взаимодействовали. Думаю, в будущем наше взаимопонимание будет улучшаться и мы будем выглядеть в этом тандеме всё лучше и лучше.

Считаю, что те ребята, которые пополнили состав «Спартака», позволяют выглядеть нам ещё лучше. Безусловно, это те футболисты, которые усилят наш состав. Понятно, что конкуренция, с одной стороны, идёт на пользу, с другой стороны, игроки начинают переживать, будут ли они играть или нет. Все хотят играть, и тот, кто сидит в запасе, недоволен. Но конкуренция — это необходимая вещь для того, чтобы был прогресс. Уверен, в будущем все эти ребята хорошо себя проявят в "Спартаке", — заявил Зе Луиш.
Теги: Зе Луиш Спартак
Сегодня, 11:08
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5
(6)
№5 Написал: OgreGate (Сегодня, 11:58) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Не жадничай. Сегодня надо голами накормить Крицюка wink

Цитата: Радагаст
всегда удивлялся нехарактерной для его полненькой комплекции подвижности.

Марадонну на поле никогда не видел? wink


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№4 Написал: prtcs Москва (Сегодня, 11:42) #
  • -9
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Смотри подавишся.
Регистрация: 12.02.2010
№3 Написал: Радагаст Москва (Сегодня, 11:36) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Был в Локо такой хороший нападающий, Заза Джанашия, всегда удивлялся нехарактерной для его полненькой комплекции подвижности. Тоже голами, видимо, питался
Регистрация: 4.06.2015
№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:18) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Пусть питается и страдает голевым ожирением


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 11:16) #
  • +9
  •  (13)
online

Теперь понятно почему Кокорин такой худощавый...))
Регистрация: 28.12.2015
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