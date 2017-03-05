Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Показать все опросы

"Спартак" сыграет с "Краснодаром" в красной форме

В воскресенье, 5 марта, в Краснодаре состоится матч 18-го тура российской Премьер-Лиги "Краснодар" — "Спартак".

Как сообщает пресс-служба "Спартака", команда выйдет на поле в красной форме, а хозяева сыграют в традиционных чёрно-зелёных цветах.
Теги: Спартак Краснодар
Сегодня, 11:12
Напечатать
36
(5)
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
№36 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 12:30) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сын кубани
Красный цвет хороший раздрожитель для быка!

Быки дальтоники чтоб ты знал и реагируют на то что тряпка колышится)))
Регистрация: 3.11.2016
№35 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 12:27) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: капля никотина
то там люди серьезные приехали

Вся бойцовская элита поехала?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№34 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 12:26) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сын кубани
пля здесь походу сборище малолеток,пиzданут и смываются в унитаз! короче поехал я на стад,может там найду с кем побадаться,здесь не интересно

В цирк лучше иди выступай клоун smile
Регистрация: 2.02.2012
№33 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 12:25) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: LHEU
,выбери матч и посмотри комент до матча,там написано ничья

Выбрал матч, посмотрел комменты. Твоих нет.
Бог с ним.

Цитата: капля никотина
На боярышнике. Бак на 10 литров.

Да тут многие как будто на наркоте сидят. Вчера два импотента сыграли, сейчас вот горят желание поскорее увидеть проигрыш Великих.
Приятно немного от того, что именно от самого Спартака сейчас зависит все, а не от каких-то там обстоятельств.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№32 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 12:23) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сын кубани
Цитата: OgreGate
Цитата: сын кубани
где ты видел дрожащего быка?

Теленок! laughing "раз.дрОжитель" ходить не мешает? smile

пля здесь походу сборище малолеток,пиzданут и смываются в унитаз! короче поехал я на стад,может там найду с кем побадаться,здесь не интересно

Ты бы футбол ехал смотреть на стад а не бодаться..правокатор!
Регистрация: 3.11.2016
№31 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:22) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: maradona72
Уже? У тебя машина времени?

На боярышнике. Бак на 10 литров.

Цитата: сын кубани
короче поехал я на стад,может там найду с кем побадаться,здесь не интересно

Осторожней , Рембо - а то там люди серьезные приехали - последнюю макушку отшибут.
Регистрация: 3.03.2007
№30 Написал: LHEU (Сегодня, 12:18) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
maradona72, я ник не меняю,выбери матч и посмотри комент до матча,там написано ничья
Регистрация: 26.06.2016
№29 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 12:17) #
  • -3
  •  (3)
online

Цитата: сын кубани
может там найду с кем побадаться,здесь не интересно


А потом СМИ будут трещать , что москвичи приехали и устроили беспорядки ...
Аййяя. smile


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№28 Написал: сын кубани краснодар (Сегодня, 12:15) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: OgreGate
Цитата: сын кубани
где ты видел дрожащего быка?

Теленок! laughing "раз.дрОжитель" ходить не мешает? smile

пля здесь походу сборище малолеток,пиzданут и смываются в унитаз! короче поехал я на стад,может там найду с кем побадаться,здесь не интересно


--------------------
Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009
№27 Написал: OgreGate (Сегодня, 12:13) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сын кубани
где ты видел дрожащего быка?

Теленок! laughing "раз.дрОжитель" ходить не мешает? smile

Цитата: LHEU
,а ты почитай мой комментарий перед матчем....

И что ты писал? Что к вам гонец из Пизы?


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№26 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 12:11) #
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: LHEU
,а ты почитай мой комментарий перед матчем.......


Если еще бы знать каким ником ты писал вчера. А то у тебя сегодня ответы, а потом 24.02


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№25 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 12:10) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: oksva
По " минусам " к своему комменту ниже , увидел , сколько же ссыкунов божеосликов в панике слоняется по нашим " веткам " . Убогие...

Ваш лжефутбол мы уже увидели...

а ты как хотел?все "15 миллионов" и иже с ними подтянулись.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№24 Написал: LHEU (Сегодня, 12:08) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
maradona72,а ты почитай мой комментарий перед матчем.......
Регистрация: 26.06.2016
№23 Написал: сын кубани краснодар (Сегодня, 12:08) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: LHEU
сын кубани, Да они такие чмошники,только из-под тишка толпой на одного нападать смелые
если надо я ему и толпу организую


--------------------
Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009
№22 Написал: vasya pupkin2 Russia (Сегодня, 12:07) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Быки вперёд, Е5 свиней!


--------------------
ПФК ЦСКА Чемпион России 2012-13-14-16
ПФК ЦСКА Лидер Российского футбола
ПФК ЦСКА Самый лучший клуб в мире!!!
Регистрация: 14.08.2013
№21 Написал: LHEU (Сегодня, 12:07) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
сын кубани, Да они такие чмошники,только из-под тишка толпой на одного нападать смелые
Регистрация: 26.06.2016
№20 Написал: сын кубани краснодар (Сегодня, 12:05) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Призрак
сын кубани,
п.н.х... булочка...

дырявый скинь телефон в личку


--------------------
Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009
№19 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 12:05) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: LHEU
после матча поймёшь и поверишь

ты и вчера 100 процентов был уверен небось , что обыграете зенит, так?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№18 Написал: сын кубани краснодар (Сегодня, 12:03) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Призрак
Цитата: сын кубани
Цитата: Призрак
Цитата: сын кубани
Цитата: OgreGate
раз. Дрожишь? Рано пока. Да и вообще не бойся - мы тебя небольно зарежем.

где ты видел дрожащего быка? Тем более перед свиньей!

ты что ли бык...?

я твой пи3дец

куепутоло ты.... клоун епта... плащ то чёрный есть...? *** из подсолнуха....

ты где ш***а,давай 1 на 1


--------------------
Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009
№17 Написал: LHEU (Сегодня, 12:02) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
maradona72, после матча поймёшь и поверишь
Регистрация: 26.06.2016
№16 Написал: сын кубани краснодар (Сегодня, 12:01) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Призрак
Цитата: сын кубани
Цитата: OgreGate
раз. Дрожишь? Рано пока. Да и вообще не бойся - мы тебя небольно зарежем.

где ты видел дрожащего быка? Тем более перед свиньей!

ты что ли бык...?

я твой пи3дец


--------------------
Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009
№15 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 12:00) #
  • -1
  •  (7)
online

Цитата: LHEU
Да хоть в серо-буро-малиновой,все равно Краснодар выиграл 3 : 1


Уже? У тебя машина времени?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№14 Написал: LHEU (Сегодня, 11:58) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
ЦСКА
Да хоть в серо-буро-малиновой,все равно Краснодар выиграл 3 : 1
Регистрация: 26.06.2016
№13 Написал: сын кубани краснодар (Сегодня, 11:54) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: OgreGate
раз. Дрожишь? Рано пока. Да и вообще не бойся - мы тебя небольно зарежем.

где ты видел дрожащего быка? Тем более перед свиньей!


--------------------
Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009
№12 Написал: oksva Спб (Сегодня, 11:53) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
По " минусам " к своему комменту ниже , увидел , сколько же ссыкунов божеосликов в панике слоняется по нашим " веткам " . Убогие...

Ваш лжефутбол мы уже увидели...


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№11 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 11:49) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: maradona72
Цитата: styh
Хорошей игры

Антоша, в душе будешь болеть за Спартак ведь, колись.

За хороший футбол, за результативный матч.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№10 Написал: OgreGate (Сегодня, 11:49) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: styh
Хорошей игры.)

Постараемся smile Увы, эти редиски тоже

Цитата: 4 звезды
какие вы быки?

Раз. Дрожащие, как он написал smile


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№9 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 11:42) #
  • -1
  •  (9)
online

Цитата: styh
Хорошей игры

Антоша, в душе будешь болеть за Спартак ведь, колись.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№8 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:42) #
  • 0
  •  (10)
online

Цитата: сын кубани
для быка!

для какого быка? какие вы быки?
Регистрация: 7.12.2016
№7 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 11:36) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: OgreGate
Ме-едленно спустимся с холма wink

Цитата: styh
шансы равные

Нулей не будет точно - и очень много зависит от того, кто первый забьет, если мы - Краснодару сразу хана. Судя по тому, что у них с обороной... Контратаки для них вообще амба

Хорошей игры.)


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.