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Карл-Хайнц Румменигге: скорее всего, "Бавария" использует опцию выкупа Комана у "Ювентуса"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что клуб склоняется к выкупу контракта форварда Кингсли Комана, права на которого принадлежат "Ювентусу".

"Опция выкупа Комана действует до 30 апреля. У него были некоторые трудности после Евро-2016, однако в последнее время он вернулся на свой привычный уровень. Скорее всего, мы используем опцию выкупа", — цитирует Румменигге FourFourTwo.

"Бавария" имеет право выкупить Комана примерно за € 20 млн. В этом сезоне 20-летний форвард провёл 11 матчей в Бундеслиге и забил два гола.
Теги: Ювентус Бавария Румменигге
Сегодня, 11:17
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