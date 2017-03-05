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Ари сыграет против "Крыльев Советов" в стартовом составе

Стал известен стартовый состав "Локомотива" на матч 18-го тура российской Премьер-Лиги с "Крыльями Советов".

"Локомотив": Гилерме, В. Денисов, Янбаев, Кверквелия, Чорлука, Пейчинович, И. Денисов, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Ари.

Запасные: Абаев, Коченков, Ротенберг, Маргасов, Михалик, Касаев, Коломейцев, Игнатьев, Галаджан, Майкон, Шкулетич.
Теги: Локомотив Крылья Советов
Сегодня, 13:17
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№1 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 13:22) #
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Болеет за:
«Химки»
5 защитников? или Пейчинович чуть впереди.
как модно сегодня говорит от Источника не по проверенным данным у Семина был большой скандал с руководством на счет Янбаева,который остался в команде до лета,видимо по окончания сезона и Семин уходит или его "уходят"..
Регистрация: 17.03.2008
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