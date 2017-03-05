Ари сыграет против "Крыльев Советов" в стартовом составе

Стал известен стартовый состав "Локомотива" на матч 18-го тура российской Премьер-Лиги с "Крыльями Советов".



"Локомотив": Гилерме, В. Денисов, Янбаев, Кверквелия, Чорлука, Пейчинович, И. Денисов, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Ари.



Запасные: Абаев, Коченков, Ротенберг, Маргасов, Михалик, Касаев, Коломейцев, Игнатьев, Галаджан, Майкон, Шкулетич.