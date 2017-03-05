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14:24
Андрей Червиченко: думаю, сегодня судьи будут на стороне "Спартака", как и во всех оставшихся матчах (12)
Андрей Червиченко: думаю, сегодня судьи будут на стороне "Спартака", как и во всех оставшихся матчах (12)
14:04
Александр Тарханов: последние 20 минут получились трудными, сказался недавний матч в Кубке России
Александр Тарханов: последние 20 минут получились трудными, сказался недавний матч в Кубке России
13:26
Бикфалви опять делает результат (1)
Бикфалви опять делает результат (1)
02:09
Александр Бубнов: матч ЦСКА – "Зенит" был хорош для специалистов, но для зрителей он неинтересен (4)
Александр Бубнов: матч ЦСКА – "Зенит" был хорош для специалистов, но для зрителей он неинтересен (4)
Вчера 23:30
Юрген Клопп: летом "Ливерпуль" усилит состав
Юрген Клопп: летом "Ливерпуль" усилит состав
Бикфалви принес "Уралу" победу над "Амкаром"
В матче 18-го тура чемпионата России "Урал" на своем поле переиграл "Амкар".
Чемпионат России
18 тур
"Урал" - "Амкар" 1:0
Гол: Бикфалви, 32.
"Урал": Заболотный, Данцев, Балажиц, Кулаков, Новиков, Бикфалви, Фидлер, Димитров (Манучарян, 72), Емельянов, Ильин, Лунгу (Ставпец, 87).
"Амкар": Хомич, Милькович, Идову (Прокофьев, 82), Конде, Занев, Зайцев, Костюков (Гасилин, 61), Комолов (Хурцидзе, 74), Огуде, Гол, Бодул.
Предупреждения: Конде, 27, Зайцев, 36, Ильин, 36, Заболотный, 90+2.
Чемпионат России
18 тур
"Урал" - "Амкар" 1:0
Гол: Бикфалви, 32.
"Урал": Заболотный, Данцев, Балажиц, Кулаков, Новиков, Бикфалви, Фидлер, Димитров (Манучарян, 72), Емельянов, Ильин, Лунгу (Ставпец, 87).
"Амкар": Хомич, Милькович, Идову (Прокофьев, 82), Конде, Занев, Зайцев, Костюков (Гасилин, 61), Комолов (Хурцидзе, 74), Огуде, Гол, Бодул.
Предупреждения: Конде, 27, Зайцев, 36, Ильин, 36, Заболотный, 90+2.
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