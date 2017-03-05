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Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
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Бикфалви принес "Уралу" победу над "Амкаром"

В матче 18-го тура чемпионата России "Урал" на своем поле переиграл "Амкар".

Чемпионат России

18 тур

"Урал" - "Амкар" 1:0

Гол: Бикфалви, 32.

"Урал": Заболотный, Данцев, Балажиц, Кулаков, Новиков, Бикфалви, Фидлер, Димитров (Манучарян, 72), Емельянов, Ильин, Лунгу (Ставпец, 87).

"Амкар": Хомич, Милькович, Идову (Прокофьев, 82), Конде, Занев, Зайцев, Костюков (Гасилин, 61), Комолов (Хурцидзе, 74), Огуде, Гол, Бодул.

Предупреждения: Конде, 27, Зайцев, 36, Ильин, 36, Заболотный, 90+2.
Теги: Урал Амкар
Сегодня, 13:25
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(1)
№3 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 14:05) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: МАРТ
а где спящий гигант..?

Дремал на вип-трибуне.


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чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№2 Написал: Nedvedoff2 Ростов (Сегодня, 13:42) #
  • +4
  •  (4)

Хорошо.


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Nedvedoff, не был 4 года..)))
Регистрация: 3.12.2016
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 13:30) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
а где спящий гигант..?
Регистрация: 6.09.2013
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