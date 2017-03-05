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Юрий Семин: сложностей нет, однако всё покажет игра

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился мыслями перед матчем 18-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов".

"Сложностей нет, однако всё покажет игра. Травмированных игроков нет. Все готовы выйти на поле. Небольшие изменения в стартовом составе. Ари играет с первых минут", – сказал Семин в эфире телеканала "Наш футбол".
Теги: Семин Локомотив Крылья Советов
Сегодня, 14:10
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