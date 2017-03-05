Юрий Семин: сложностей нет, однако всё покажет игра

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился мыслями перед матчем 18-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов".



"Сложностей нет, однако всё покажет игра. Травмированных игроков нет. Все готовы выйти на поле. Небольшие изменения в стартовом составе. Ари играет с первых минут", – сказал Семин в эфире телеканала "Наш футбол".