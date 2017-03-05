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"Краснодар" объявил состав на игру со "Спартаком"

"Краснодар" назвал стартовый состав на матч 18-го тура чемпионата России против "Спартака".

"Краснодар": Крицюк, Шишкин, Гранквист, Налдо, Рамирес, Мартынович, Газинский, Подберёзкин, Классон, Смолов, Вандерсон.

Запасные: Синицын, Латышонок, Петров, Быстров, Мамаев, Торбинский, Жоаозиньо, Жигулёв, Перейра, Окриашвили, Лаборде, Комличенко.
Теги: Краснодар Спартак
Сегодня, 15:42
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№2 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 15:53) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Жду хорошего матча.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№1 Написал: vlees (Сегодня, 15:44) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Шишкин опорного?ок,мне это нравится
Регистрация: 12.01.2017
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