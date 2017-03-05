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Фанаты "Спартака" встретили автобус с игроками (видео)

Множество фанатов "Спартака", находясь на подступах к стадиону "Краснодара", встретили автобус своей команды аплодисментами.

Теги: Краснодар Спартак Rвидео
Сегодня, 15:58
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№2 Написал: Босх Россия (Сегодня, 16:26) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Низкаий уровень культур-мультур!
Пьяненькие, матерно скандируют....
некрасиво это.....


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№1 Написал: garry topor город-герой Москва (Сегодня, 16:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
Очень важная новость, встретили и встретили.
Следующая новость - фанаты Спартака пришли на стадион.
Регистрация: 26.06.2008
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