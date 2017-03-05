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Массимо Каррера: "Спартак" готов к матчу с "Краснодаром"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире телеканала "Наш футбол" дал свой комментарий о предстоящем матче с "Краснодаром" в 18-м туре чемпионата России.

"Спартак" готов к тому, чтобы встретить "Краснодар". Игра покажет, насколько мы готовы. Чувствую ли я ажиотаж вокруг команды? Нет. Прежде всего, я думаю о работе со своими игроками, а происходящее вне команды меня не волнует", - сказал Каррера.
Теги: Каррера Спартак Краснодар
Сегодня, 16:06
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