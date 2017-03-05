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15:55
Сказочный дебют (2)
Сказочный дебют (2)
14:24
Андрей Червиченко: думаю, сегодня судьи будут на стороне "Спартака", как и во всех оставшихся матчах (30)
Андрей Червиченко: думаю, сегодня судьи будут на стороне "Спартака", как и во всех оставшихся матчах (30)
14:04
Александр Тарханов: последние 20 минут получились трудными, сказался недавний матч в Кубке России
Александр Тарханов: последние 20 минут получились трудными, сказался недавний матч в Кубке России
13:26
Бикфалви опять делает результат (1)
Бикфалви опять делает результат (1)
"Аталанта" и "Фиорентина" голов не забили
Чемпионат Италии
27 тур
"Аталанта" - "Фиорентина"
"Аталанта": Бериша - Кальдара, Масьелло, Конти, Толои - Фройлер, Спинаццола, Д'Алессандро, (Грасси, 46), Куртич, (Мунье, 69), Гомес - Петанья, (Палоски, 86).
"Фиорентина": Тэтэрушану - Кьеза, (Бернардески, 72), Родригес, Астори - Иличич, (Оливера, 81), Весино, Валеро, Бадель, Тельо - Санчес, Калинич.
Предупреждения: Кьеза, 31, Д'Алессандро, 35, Иличич, 50, Масьелло, 52, Астори, 62
27 тур
"Аталанта" - "Фиорентина"
"Аталанта": Бериша - Кальдара, Масьелло, Конти, Толои - Фройлер, Спинаццола, Д'Алессандро, (Грасси, 46), Куртич, (Мунье, 69), Гомес - Петанья, (Палоски, 86).
"Фиорентина": Тэтэрушану - Кьеза, (Бернардески, 72), Родригес, Астори - Иличич, (Оливера, 81), Весино, Валеро, Бадель, Тельо - Санчес, Калинич.
Предупреждения: Кьеза, 31, Д'Алессандро, 35, Иличич, 50, Масьелло, 52, Астори, 62
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