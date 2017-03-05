Юрий Семин: атмосфера сегодня на стадионе была не для чемпионата России

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал победу над "Крыльями Советов" (3:0) в гостевом матче 18-го тура чемпионата России в эфире телеканала "Наш футбол".



"Игру оценил бы как очень хорошую. Есть возможности для усиления. Атмосфера сегодня на стадионе была не для чемпионата России. Людей нет, очень холодно. Удивляюсь, когда такие матчи назначают проводить на нейтральных полях. Для кого была эта игра? Зрителей – нет, для кого? Но я благодарен игрокам за то, что они нашли мотивацию и провели очень хороший качественный матч.



Ари? Позиция для него знакома – он выдвинутый нападающий. Передачу ему есть кому отдать у нас. Сегодня он эти передачи использовал. Ари – мастер, он обязан эти моменты реализовывать", - сказал Семин.