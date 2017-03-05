Ари: меня очень тепло приняли в "Локомотиве". Матч с "Крыльями Советов" это подтвердил

Нападающий "Локомотива" Ари прокомментировал победу над "Крыльями Советов".



- Вы впервые вышли в стартовом составе и сразу забили два гола. В чем секрет?



- Секретов нет. Я уже говорил, что меня очень тепло приняли в "Локомотиве". Матч с "Крыльями Советов" это подтвердил. Миранчук и Фернандеш сделали отличные передачи. Я не проводил зимние сборы с командой, но уже есть ощущение, что мы с ребятами сыгрались. Впереди матчи с сильными соперниками. Здорово, что "Локомотив" подходит к ним в хорошем настроении.



Всегда выкладываюсь на поле и играю с самоотдачей. Хотел показать, для чего я пришел в «Локомотив». Конечно, я доволен, что удалось забить два гола. Спасибо товарищам.



Сколько голов хочу забить в этом сезоне? Не беспокоюсь о статистике, а просто играю на команду. Конечно, нужно забивать в каждом матче, но если показывать командный футбол, голы сами придут.



Роман Гуськов, Rusfootball.info