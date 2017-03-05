Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Показать все опросы

Ари: меня очень тепло приняли в "Локомотиве". Матч с "Крыльями Советов" это подтвердил

Нападающий "Локомотива" Ари прокомментировал победу над "Крыльями Советов".

- Вы впервые вышли в стартовом составе и сразу забили два гола. В чем секрет?

- Секретов нет. Я уже говорил, что меня очень тепло приняли в "Локомотиве". Матч с "Крыльями Советов" это подтвердил. Миранчук и Фернандеш сделали отличные передачи. Я не проводил зимние сборы с командой, но уже есть ощущение, что мы с ребятами сыгрались. Впереди матчи с сильными соперниками. Здорово, что "Локомотив" подходит к ним в хорошем настроении.

Всегда выкладываюсь на поле и играю с самоотдачей. Хотел показать, для чего я пришел в «Локомотив». Конечно, я доволен, что удалось забить два гола. Спасибо товарищам.

Сколько голов хочу забить в этом сезоне? Не беспокоюсь о статистике, а просто играю на команду. Конечно, нужно забивать в каждом матче, но если показывать командный футбол, голы сами придут.

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Ари Локомотив Крылья Советов
Сегодня, 17:02
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 18:45) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Отлично Ари -побольше голов.
Регистрация: 18.03.2012
№1 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 17:55) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Успехов.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.