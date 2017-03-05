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18:38
Невероятная драма в Краснодаре (8)
Невероятная драма в Краснодаре (8)
15:55
Сказочный дебют (2)
Сказочный дебют (2)
14:24
Андрей Червиченко: думаю, сегодня судьи будут на стороне "Спартака", как и во всех оставшихся матчах (32)
Андрей Червиченко: думаю, сегодня судьи будут на стороне "Спартака", как и во всех оставшихся матчах (32)
14:04
Александр Тарханов: последние 20 минут получились трудными, сказался недавний матч в Кубке России
Александр Тарханов: последние 20 минут получились трудными, сказался недавний матч в Кубке России
13:26
Бикфалви опять делает результат (1)
Бикфалви опять делает результат (1)
Джюнейт Чакыр рассудит "Наполи" и "Реал"
Турецкий арбитр Джюнейт Чакыр обслужит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Наполи" - "Реал", сообщает Football Italia.
Напомним, первый матч в Мадриде завершился победой хозяев 3:1.
Напомним, первый матч в Мадриде завершился победой хозяев 3:1.
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