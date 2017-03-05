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Джюнейт Чакыр рассудит "Наполи" и "Реал"

Турецкий арбитр Джюнейт Чакыр обслужит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Наполи" - "Реал", сообщает Football Italia.

Напомним, первый матч в Мадриде завершился победой хозяев 3:1.
Теги: Наполи Реал
Сегодня, 17:21
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