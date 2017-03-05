Марко Ройс не сыграет с "Бенфикой"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Бенфикой", сообщает Ruhr Nachrichten BVB.



Напомним, хавбек "шмелей" получил повреждение в матче 23-го тура чемпионата Германии против "Байера" (6:2) и был заменён в конце первого тайма.