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18:38
Невероятная драма в Краснодаре (8)
Невероятная драма в Краснодаре (8)
15:55
Сказочный дебют (2)
Сказочный дебют (2)
14:24
Андрей Червиченко: думаю, сегодня судьи будут на стороне "Спартака", как и во всех оставшихся матчах (32)
Андрей Червиченко: думаю, сегодня судьи будут на стороне "Спартака", как и во всех оставшихся матчах (32)
14:04
Александр Тарханов: последние 20 минут получились трудными, сказался недавний матч в Кубке России
Александр Тарханов: последние 20 минут получились трудными, сказался недавний матч в Кубке России
13:26
Бикфалви опять делает результат (1)
Бикфалви опять делает результат (1)
"Терек" - "Уфа": стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы команд на матч 18-го тура РФПЛ "Терек" — "Уфа".
"Терек": Городов, Мохаммади, Анхель, Семенов, Уциев, Кузяев, Факундо, Оздоев, Роши, Бериша, Балай.
"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Карп, Засеев, Сысуев, Стоцкий, Пауревич, Игбун.
"Терек": Городов, Мохаммади, Анхель, Семенов, Уциев, Кузяев, Факундо, Оздоев, Роши, Бериша, Балай.
"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Карп, Засеев, Сысуев, Стоцкий, Пауревич, Игбун.
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