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"Терек" - "Уфа": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч 18-го тура РФПЛ "Терек" — "Уфа".

"Терек": Городов, Мохаммади, Анхель, Семенов, Уциев, Кузяев, Факундо, Оздоев, Роши, Бериша, Балай.

"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Карп, Засеев, Сысуев, Стоцкий, Пауревич, Игбун.
Теги: Терек Уфа
Сегодня, 18:15
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