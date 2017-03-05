Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Показать все опросы

"Спартак" не смог удержать победу в матче с "Краснодаром"

В матче 18-го тура чемпионата России "Спартак" сыграл вничью с "Краснодаром".


18 тур

"Краснодар" - "Спартак" 2:2

Голы: Таски, 15 (автогол), Смолов, 74 (пенальти) - Фернандо, 3, Адриано, 55.

"Краснодар": Крицюк, Шишкин, Гранквист, Налдо, Рамирес, Мартынович, Газинский (Жигулёв, 30), Подберёзкин, Классон (Окриашвили, 71), Смолов, Вандерсон (Перейра, 64).

"Спартак": Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Глушаков (Мельгарехо, 82), Зобнин, Самедов, Луис Адриано, Зе Луиш.
Теги: Краснодар Спартак
Сегодня, 18:26
Напечатать
137
(6)
Вернуться назад   1 2 3 4 5   Следующая страница
№137 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:48) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Blessing
С достигнутым результатом, Сергей.

Спасибо, Сережа.
Но все таки расстроен чутка. Сравняй мы, был бы доволен, а получилось наоборот.
Не проиграли, и то ладно. Спишем на отсутствие Промеса.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№136 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 18:48) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: syamtomov
Но это я предвзято, как болела Спартака сужу.


В который раз убеждаюсь, что ты судишь ОБЪЕКТИВНО. Как гриться респект.


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№135 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 18:48) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: OgreGate
Цитата: sanyapytilin
Когда промес

Промеса удалили? А удалили ли краснодырца? Свободен, иди солому с крыш жуй, ослоухий

Ты матчи своей команды смотришь? Кого удалили, говоришь?
Регистрация: 6.01.2006
№134 Написал: АН-124 Каменск-Шахтинский (Сегодня, 18:47) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
Краснодар с такой игрой вряд ли пройдет Сельту,к сожалению
Регистрация: 5.06.2016
№133 Написал: OgreGate (Сегодня, 18:47) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Primus
Вас там в Кирове по-пьяни рожают что-ли?

Продукт непорочного(внутрижопочного) зачатия smile


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№132 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 18:47) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Primus
Цитата: mikelo73
Пенальти на Смолове Был. Но А Спартак =-физически не готов, Фарт кончился. Это не Чемпионская игра Свинушек -полный регрес с первой частью Чемпионата . какие проблемы были такие и остались. Но А краснодар если и дальше такими темпами терять игроков на два фронта просто развалится Рано или Поздно

Вас там в Кирове по-пьяни рожают что-ли? smiley

А вас после Вытрезвителей Рожают
Регистрация: 18.03.2012
№131 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 18:47) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: olegan
Неужели,а если внимательней посмотреть

Я смотрел со стороны поля, там сначала руку заложил к Смолову защитник, а потом уже со стороны ворот они оба схватились.


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№130 Написал: vlees (Сегодня, 18:46) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mikelo73
Пенальти на Смолове Был. Но А Спартак =-физически не готов, Фарт кончился. Это не Чемпионская игра Свинушек -полный регрес с первой частью Чемпионата . какие проблемы были такие и остались. Но А краснодар если и дальше такими темпами терять игроков на два фронта просто развалится Рано или Поздно

Ты че пьяный смотрел игру?физически не готовы?аххахаха всю игру прессинг на чужой половине поля,не позорься дядя
Регистрация: 12.01.2017
№129 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 18:46) #
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: Брюзга
е) Работы непочатый край. )

Чтобы не просто стать чемпионами, но и очень достойно играть в ЛЧ - ДА, согласен.
Работы - непочатый край.
В том числе и селекционной.
Регистрация: 6.08.2008
№128 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 18:46) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: mikelo73
Но А Спартак =-физически не готов

Мы наверное разные матчи смотрели. В моем свиньи как угорелые носились.
Регистрация: 19.03.2010
№127 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:46) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
maradona72

С достигнутым результатом, Сергей.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№126 Написал: OgreGate (Сегодня, 18:46) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Когда промес

Промеса удалили? А удалили ли краснодырца? Свободен, иди солому с крыш жуй, ослоухий


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№125 Написал: Primus Москва (Сегодня, 18:45) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mikelo73
Пенальти на Смолове Был. Но А Спартак =-физически не готов, Фарт кончился. Это не Чемпионская игра Свинушек -полный регрес с первой частью Чемпионата . какие проблемы были такие и остались. Но А краснодар если и дальше такими темпами терять игроков на два фронта просто развалится Рано или Поздно

Вас там в Кирове по-пьяни рожают что-ли? smiley
Регистрация: 14.07.2013
№124 Написал: stepanmlc (Сегодня, 18:45) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
конебомжи хоть футбол посмотрели, не точ то вчерашнее говнище)


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№123 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 18:45) #
  • +3
  •  (5)
online

С защитой беда, всё же Кутепову нужен более классный напарник чем турок или итальянец, нападающие хороши, а вот в полузащите не хватает креативного полузащитника, Зобнин, Глушаков нетехничны и не обостряют особо, Фернандо с хорошим длинным пасом, но очень неуклюж.. Промеса не хватало.. А вообще нужен хороший подигровщик под нападающими, на краях тоже не всё гладко, Самедов не о чём сегодня, Комбаров есть Комбаров, а про Ещенко лучше не говорить, одни матерные слова на ум приходят..
Ничего, Промес с Джикией добавятся, Каррера чё-нибудь придумает..
Игра конечно хорошА сегодня, но удовлетвориться лишь этим как-то не то.. smirk


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№122 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 18:45) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Mitrich
но -5 осталось,

Ну у них еще игры с нами и Вами. Так что дерзайте.


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№121 Написал: olegan кениг (Сегодня, 18:45) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: hel
Не, на повторе первым схавтил защитник, а потом уже Смолов. Но хватали оба, потому и не дали пеналя. На повторе хорошо видно, как держат друг друга руками.

Неужели,а если внимательней посмотреть?
Регистрация: 19.03.2011
№120 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 18:44) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Primus
Каррера в стиле Гончаренко и Луческу должен пройтись по судейству.

Должен был возмутиться тем что судья добавил пять минут при численном меншинстве Краснодара? Ну вы за Керерру и так наноете...
Регистрация: 19.03.2010
№119 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 18:44) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: Blessing
Вынужденная, откровенно говоря, неравноценная замена Газинского на Жигулёва, неудаление Глушакова в данном эпизоде, помогла добиться спартаку, так ими желаемого результата.


Иди бычки новые ищи, неумытая.

А по делу:
а) слишком вальяжны, причин для этого нет абсолютно;
б) Технически одарены далеко не все (мягко говоря) ;
д) Кутепов слабоват, много ещё напортачит, пока хоть на какой-нибудь приемлемый уровень выйдет
е) Работы непочатый край. )
Регистрация: 6.10.2009
№118 Написал: OgreGate (Сегодня, 18:44) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: NIK-68
Не зря Пёсбородов заранее приехал в Краснодар...

Родственник датского вратаря - "судья-скандинав", как говорят запитерасты разные, крысовидные smile


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№117 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 18:44) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: OgreGate
Цитата: hel
Там свой игрок подтолкнул на руку.

Локти в стороны в борьбе верховой - уже нарушение. В АПЛ руки за спину убирают

Когда промес откровенно долбанул Бурлака, вы пели по -другому.
Регистрация: 6.01.2006
№116 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 18:44) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Игра понравилась. Счет для нас приемлимый, но -5 осталось, а игр на 1 меньше стало.
По судейству вопросы имеют место. Короче ждем следующий тур.


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№115 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 18:44) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: NIK-68
Не зря Пёсбородов заранее приехал в Краснодар...

Да ладно в следующем матче Анжи вынесете.


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№114 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 18:44) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Пенальти на Смолове Был. Но А Спартак =-физически не готов, Фарт кончился. Это не Чемпионская игра Свинушек -полный регрес с первой частью Чемпионата . какие проблемы были такие и остались. Но А краснодар если и дальше такими темпами терять игроков на два фронта просто развалится Рано или Поздно
Регистрация: 18.03.2012
№113 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:43) #
  • 0
  •  (6)
online

Цитата: Ditrih
отскочили порося

не писди, это ж надо такую хyйню написать.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№112 Написал: Канада (Сегодня, 18:43) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Канада
Цитата: AndNow60
Спасибо игрокам за интересный футбол! Великолепный матч, не то, что вчера Зенит с ЦСКА.
Есть ещё здравомыслящие люди среди невских болел....


Видимо очень точечно...,микрометром замерять..
Цитата: Ditrih
отскочили порося


--------------------
Франк Ачеампонг: "Я люблю любить зенит!"
Регистрация: 6.12.2016
№111 Написал: trent (Сегодня, 18:43) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
ай бомжи молодца, подстраховались.. газпрёмовский
судейка всё сделал...ну куйли хотеть если такие люди рулят нашим футболом, политпроект подстраховался...
да и куй на вас, идём дальше...


--------------------
Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№110 Написал: imaginary (Сегодня, 18:43) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Макароны по-флотски
Цитата: imaginary
вообще, 15 минут спартак играл в большинстве и довели дело до одного удара
а так одни бестолковые навесы, да и со вторым голом тоже откровенно - привоз краснодара

ни одного комбинационного гола так и не случилось за матч, стандарты и косяки

Ничего, что Спартак один гол в свои забил ,а второй пенальти в ворота Спартака?Вы откуда беретесь такие?Расскажи,что Краснодар создал для своих голов,особенно про комбинации.

я вообще то про все 4 гола
Регистрация: 7.02.2010
№109 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 18:43) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: OgreGate
Ожидаемо красивая игра Спартака и ожидаемо запитерский свисток

Не совсем согласен.
Безбородов, понимая, что к нему, питерскому, будут ОБЯЗАТЕЛЬНО претензии, судил сверхосторожно.
Он и с первым-то эпизодом (падение Смолова), где и Кутепов, и Смолов ДРУГ ДРУГА хватали за майки, рассудил в пользу Спартака.
Ну, а второй эпизод - извините.
По удару в лицо Мельгарехо: здесь - ДА, косякнул рефери.
Но это я предвзято, как болела Спартака сужу. smirk
Регистрация: 6.08.2008
№108 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 18:43) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не зря Пёсбородов заранее приехал в Краснодар...
Регистрация: 2.08.2015
Вернуться назад   1 2 3 4 5   Следующая страница
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.