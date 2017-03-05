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Невероятная драма в Краснодаре (8)
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Андрей Червиченко: думаю, сегодня судьи будут на стороне "Спартака", как и во всех оставшихся матчах (32)
Андрей Червиченко: думаю, сегодня судьи будут на стороне "Спартака", как и во всех оставшихся матчах (32)
14:04
Александр Тарханов: последние 20 минут получились трудными, сказался недавний матч в Кубке России
Александр Тарханов: последние 20 минут получились трудными, сказался недавний матч в Кубке России
13:26
Бикфалви опять делает результат (1)
Бикфалви опять делает результат (1)
"Спартак" не смог удержать победу в матче с "Краснодаром"
В матче 18-го тура чемпионата России "Спартак" сыграл вничью с "Краснодаром".
18 тур
"Краснодар" - "Спартак" 2:2
Голы: Таски, 15 (автогол), Смолов, 74 (пенальти) - Фернандо, 3, Адриано, 55.
"Краснодар": Крицюк, Шишкин, Гранквист, Налдо, Рамирес, Мартынович, Газинский (Жигулёв, 30), Подберёзкин, Классон (Окриашвили, 71), Смолов, Вандерсон (Перейра, 64).
"Спартак": Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Глушаков (Мельгарехо, 82), Зобнин, Самедов, Луис Адриано, Зе Луиш.
18 тур
"Краснодар" - "Спартак" 2:2
Голы: Таски, 15 (автогол), Смолов, 74 (пенальти) - Фернандо, 3, Адриано, 55.
"Краснодар": Крицюк, Шишкин, Гранквист, Налдо, Рамирес, Мартынович, Газинский (Жигулёв, 30), Подберёзкин, Классон (Окриашвили, 71), Смолов, Вандерсон (Перейра, 64).
"Спартак": Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Глушаков (Мельгарехо, 82), Зобнин, Самедов, Луис Адриано, Зе Луиш.
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