Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Показать все опросы

Невероятная драма в Краснодаре

Невероятная драма в КраснодареВторой центральный матч 18-го тура оказался на порядок интереснее схватки ЦСКА с "Зенитом". Rusfootball.info рассказывает о результативной битве "Краснодара" и "Спартака", поделивших очки.

Расстановка фигур


Накануне важнейший битвы на юге России оба тренера вынуждены были каким-то образом компенсировать кадровые потери.

"Краснодар" остался без Каборе, продемонстрировавшего отменный футбол в матчах против "Фенербахче", Калешина и Измайлова. В такой ситуации многие ожидали увидеть в центре поля Торбинского, но Шалимов решил иначе, отправив туда взятого в аренду у "Локомотива" Романа Шишкина, для коего это был дебют в футболке "быков". Место же правого защитника досталось Мартыновичу, а слева оборонялся Рамирес.

Каррере головную боль доставляли дисквалификации, оставившие вне игры сразу троих его подопечных: Моурисио, новобранца Джикию и Промеса. Но если утрата первых двоих не виделась чем-то страшным, то отсутствие голландца серьезно влияло на атакующий потенциал "Спартака". Возможно, именно поэтому Массимо достаточно неожиданно решился на схему с двумя форвардами: в пару к Зе Луишу, едва восстановившемуся от травмы, вышел приобретенный у "Милана" Луис Адриано. Понятное дело, что нашлось место на поле и вернувшемуся в "народную команду" Александру Самедову.

Бычий шок


Старт матча выдался ураганным: не успели противники как следует войти в игру, а счет уже был открыт! Это Самедов заработал опасный штрафной, а Фернандо, двумя днями ранее отметивший день рождения, великолепным ударом уложил мяч под левую штангу. Крицюк отчаянно летел за мячом, но у него не было шансов, ибо тот вошел в ворота впритирку со стойкой.

Тоска Таски


Сложно сказать, почему после гола "Спартак" фактически прижался к своей штрафной. То ли "красно-белые" и сами не сразу сообразили, что им делать со свалившимся на них счастьем, то ли это "Краснодар", мгновенно придя в себя и взвинтив темп, так придавил "народную команду". Как бы там ни было, последующие двенадцать-тринадцать минут прошли с подавляющим перевесом хозяев.

При этом опасные моменты они создавали не без помощи соперника.

Сначала Зе Луиш, снимая мяч с головы у Налдо при подаче штрафного, едва не поразил дальний угол собственных ворот. Затем Ребров неудачно сыграл после прострела Мартыновича, и счастье Артема, у коего именины, в свою очередь, были накануне, что мяч отскочил к Кутепову.

А потом Ещенко умудрился так сыграть в подкате на линии штрафной "Спартака", что мяч в итоге улетел к ее правому углу! Там находился одинокий Подберезкин, который сначала убрал на замахе оппонента, а после пробил в дальний угол. Однако вместо удара у него получился прострел, под который неудачно подставил ногу Таски и срезал мяч в собственные ворота. Впрочем, если бы не немец, то гол на свой счет, скорее всего, записал бы Смолов, притаившийся у Сердара за спиной.

Большой день Жигулева


Пропустив, "народная команда" тут же разжала свою пружину и сама помчалась к чужой крепости. Вскоре вполне мог отличиться Луис Адриано, коего во вражеской штрафной передачей с правого фланга отыскал Ещенко. Но бывший "горняк", приняв мяч на грудь, вторым касанием выстрелил над перекладиной.

Первые двадцать минут игры оба коллектива провели в невероятном темпе, потому неудивительно, что затем скорости стали подать. Однако борьба продолжалась отчаянная, и если я скажу, что противники бились до конца в каждом эпизоде, это отнюдь не будет штампом. Другое дело, что до по-настоящему опасных моментов уже не доходило. Надо отметить, что "быки" почему-то встречали гостей только около центральной линии, тогда как "Спартак" прессинговал очень высоко, и нередко это приносило локальный успех.

В общем, главным событием второй половины первого тайма стал выход на поле 21-летнего Ильи Жигулева – первого воспитанника академии "Краснодара", подписавшего профессиональный контракт с клубом! Правда, дебют его был вызван откровенным несчастьем хозяев: Газинский получил травму после жесткого подката Глушакова и продолжить встречу не смог.

Великолепный почин Луиса


Второй тайм тоже не обошелся без быстрого гола, пусть и не такого стремительного.

А началось все с того, что "быки" выводили мяч с правого фланга своей обороны в центр поля. Там его перехватил соперник, мяч отскочил к Луису Адриано, он сыграл в стенку с партнером и остался наедине с Крицюком. Хозяева провалились в защите по полной программе, так что у бразильца была уйма времени, чтобы оценить позицию вратаря и подготовить удар. Четкий выстрел в правый нижний угол – вынимайте.

Первый гол Адриано в чемпионате России!

Фантастическая драма Смолова


Еще до того, как "Спартак" снова вышел вперед, у "Краснодара" была очень перспективная атака, но Жигулеву, видимо, не хватило опыта, чтобы вывести Смолова на рандеву с Ребровым.

Пропустив же, кубанцы отреагировали на случившееся так же, как в первом тайме – помчались вперед. И вот уже Классон, отобрав мяч у Фернандо, ворвался в штрафную, однако слишком слабо прострелил на Смолова, и Таски перехватил эту передачу, переведя мяч на угловой. После его подачи Жигулев получил шанс расстрелять ворота с великолепной позиции, но удар у него не получился, и мяч от спартаковца ушел на еще один корнер.

На сей раз подопечные Игоря Шалимова не смогли быстро отыграться и вынуждены были сбросить темп. Более того, "красно-белые" имели отличную возможность максимально приблизиться к победе, убежав в контру три в два, однако Зе Луиш сделал не очень удачный пас на Адриано, и Крицюк накрыл мяч после несильного удара Луиса.

А потом наступило время для совершенно невероятной драматургии.

Зачином к тому стало весьма спорное решение Владислава Безбородова, увидевшего фол Комбарова на Гранквисте. Момент очень смутный, прямо скажем. Мне показалось, что Дмитрий и в мяч не играл, и шведа, по сути, не коснулся. Но у судейской бригады было иное мнение, так что главный арбитр указал на "точку".

Это был момент истины для Федорва Смолова, который пережил настоящую трагедию в кубковом поединке против "Урала", когда форвард сборной России сначала не реализовал одиннадцатиметровый в конце основного времени, упустив возможность добыть победу для своей команды, а затем промахнулся еще и в послематчевой серии. После такого кошмара Феде очень нужно было забить, но рисковать и снова подходить к отметке… Смолов решился, и ему хватило хладнокровно пробить по центру, в то время как Ребров рухнул на правый бок. Федор впервые в своей карьере поразил ворота "Спартака"!

Думаете, это вся драма? Куда там! Вскоре после пенальти Смолов не сумел реализовать опасный штрафной, а затем дернул заднюю поверхность бедра и вынужден был покинуть поле. А Игорь Шалимов уже успел провести все замены! В итоге "Краснодар" остался в меньшинстве.

До того "быки" стремились к виктории, но теперь их, конечно, устраивала и ничья. Проведя по инерции еще одну атаку, хозяева откатились к своим воротам и сконцентрировались на разрушении. "Красно-белые", имея численное преимущество, пытались вырвать победу, однако и пяти добавленных минут им не хватило, чтобы создать еще хоть один по-настоящему опасный момент. Разве что Фернандо метров с 17-ти хлестко выстрелил над перекладиной.

Первый мирный договор в истории


Вчерашней ничьей на "Арене ЦСКА" подопечные Массимо Карреры не воспользовались, но преимущество в пять очков перед "Зенитом" сохранили. А заодно показали, что итальянскому специалисту, впервые имевшему дело с долгой зимней подготовкой, похоже, удалось подвести команду ко второй части сезона в хорошем состоянии.

Для "Краснодара", ведущего отчаянную борьбу за место в Лиге Европы, и два потерянных пункта являются проблемой, но, думается, даже один зачетный балл в матче с лидером южан удовлетворило.

"Быки" и "народная команда" впервые сыграли друг с другом вничью!

Чемпионат России

18 тур

"Краснодар" 2-2 "Спартак"

Голы: Таски, 15, в свои ворота, Смолов, 73, с пенальти - Фернандо, 3, Луис Адриано, 54.

"Краснодар": Крицюк, Шишкин, Гранквист, Налдо, Рамирес, Мартынович, Газинский (Жигулев, 30), Подберёзкин, Классон (Окриашвили, 71), Смолов, Вандерсон (Перейра, 63).

"Спартак": Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Глушаков (Мельгарехо, 82), Зобнин, Самедов, Луис Адриано, Зе Луиш.

Предупреждения: Смолов, 63 - Глушаков, 45+2, Зобнин, 68, Зе Луиш, 90+3.


Сергей Янков, Rusfootball.info
Теги: Спартак Краснодар
Сегодня, 18:38
Напечатать
8
(0)
№8 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 18:48) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Краснодар весь матч занимался тем,что выпрашивал то штрафной то пенальти и наконец выпросил.А вот Гранквиста надо было удалять за удар по носу Мельгарехо и назначать пенальти.Только пенальти последний раз бил весной прошлого года!!!И уже все привыкли не давать пенальти.
Регистрация: 2.04.2012
№7 Написал: Colambous Переехал (Сегодня, 18:46) #
  • 0
  •  (0)
online

Была расписана ничейка.Практика из СССр.Ничего нового.
Регистрация: 24.11.2016
№6 Написал: sergey_yankov (Сегодня, 18:45) #
  • 0
  •  (0)
online

chpockman,
Ошибся чуть в порыве эмоций, звыняюсь ) Спасибо, щас поправлю.
Регистрация: 8.08.2016
№5 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 18:45) #
  • -1
  •  (1)
online

ЗДОРОВО ОТЛИЧНЫЙ МАТЧ И СЧЕТ ДОСТОЙНЫЙ МОЛОДЦЫ РЕБЯТА ПОРАДОВАЛИ НАС КРАСИВЫМ ФУТБОЛОМ ослы и божатники учитесь у них играть ИГРАТЬ ИГРАТЬ ИГРАТЬ А НЕ ПЕШКОМ ХОДИТЬ
Регистрация: 6.02.2017
№4 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 18:45) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Это самый красно-белый судья....всегда был таким
Регистрация: 15.12.2013
№3 Написал: chpockman Хвастовичи (Сегодня, 18:45) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Сергей яков ваще-то в курсети какой отрыв???... или так... от балды написал ...
Регистрация: 21.10.2013
№2 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 18:45) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
да, не даром назначили на эту игу питерского судейку, сделал все что бы Спартк сегодня не выиграл и не увеличил отрыв от Зенита! как на такие игры можно назначать таких арбитров!?? БЕСПРЕДЕЛ!
Регистрация: 23.03.2009
№1 Написал: RJM555 (Сегодня, 18:42) #
  • -1
  •  (1)
online

по моему судья был назначен для того чтобы спартак от зенита по очкам далеко не ушел тем более что арбитр из питера.
Регистрация: 28.02.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.