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Невероятная драма в Краснодаре
Второй центральный матч 18-го тура оказался на порядок интереснее схватки ЦСКА с "Зенитом". Rusfootball.info рассказывает о результативной битве "Краснодара" и "Спартака", поделивших очки.
Накануне важнейший битвы на юге России оба тренера вынуждены были каким-то образом компенсировать кадровые потери.
"Краснодар" остался без Каборе, продемонстрировавшего отменный футбол в матчах против "Фенербахче", Калешина и Измайлова. В такой ситуации многие ожидали увидеть в центре поля Торбинского, но Шалимов решил иначе, отправив туда взятого в аренду у "Локомотива" Романа Шишкина, для коего это был дебют в футболке "быков". Место же правого защитника досталось Мартыновичу, а слева оборонялся Рамирес.
Каррере головную боль доставляли дисквалификации, оставившие вне игры сразу троих его подопечных: Моурисио, новобранца Джикию и Промеса. Но если утрата первых двоих не виделась чем-то страшным, то отсутствие голландца серьезно влияло на атакующий потенциал "Спартака". Возможно, именно поэтому Массимо достаточно неожиданно решился на схему с двумя форвардами: в пару к Зе Луишу, едва восстановившемуся от травмы, вышел приобретенный у "Милана" Луис Адриано. Понятное дело, что нашлось место на поле и вернувшемуся в "народную команду" Александру Самедову.
Бычий шок
Старт матча выдался ураганным: не успели противники как следует войти в игру, а счет уже был открыт! Это Самедов заработал опасный штрафной, а Фернандо, двумя днями ранее отметивший день рождения, великолепным ударом уложил мяч под левую штангу. Крицюк отчаянно летел за мячом, но у него не было шансов, ибо тот вошел в ворота впритирку со стойкой.
Сложно сказать, почему после гола "Спартак" фактически прижался к своей штрафной. То ли "красно-белые" и сами не сразу сообразили, что им делать со свалившимся на них счастьем, то ли это "Краснодар", мгновенно придя в себя и взвинтив темп, так придавил "народную команду". Как бы там ни было, последующие двенадцать-тринадцать минут прошли с подавляющим перевесом хозяев.
При этом опасные моменты они создавали не без помощи соперника.
Сначала Зе Луиш, снимая мяч с головы у Налдо при подаче штрафного, едва не поразил дальний угол собственных ворот. Затем Ребров неудачно сыграл после прострела Мартыновича, и счастье Артема, у коего именины, в свою очередь, были накануне, что мяч отскочил к Кутепову.
А потом Ещенко умудрился так сыграть в подкате на линии штрафной "Спартака", что мяч в итоге улетел к ее правому углу! Там находился одинокий Подберезкин, который сначала убрал на замахе оппонента, а после пробил в дальний угол. Однако вместо удара у него получился прострел, под который неудачно подставил ногу Таски и срезал мяч в собственные ворота. Впрочем, если бы не немец, то гол на свой счет, скорее всего, записал бы Смолов, притаившийся у Сердара за спиной.
Пропустив, "народная команда" тут же разжала свою пружину и сама помчалась к чужой крепости. Вскоре вполне мог отличиться Луис Адриано, коего во вражеской штрафной передачей с правого фланга отыскал Ещенко. Но бывший "горняк", приняв мяч на грудь, вторым касанием выстрелил над перекладиной.
Первые двадцать минут игры оба коллектива провели в невероятном темпе, потому неудивительно, что затем скорости стали подать. Однако борьба продолжалась отчаянная, и если я скажу, что противники бились до конца в каждом эпизоде, это отнюдь не будет штампом. Другое дело, что до по-настоящему опасных моментов уже не доходило. Надо отметить, что "быки" почему-то встречали гостей только около центральной линии, тогда как "Спартак" прессинговал очень высоко, и нередко это приносило локальный успех.
В общем, главным событием второй половины первого тайма стал выход на поле 21-летнего Ильи Жигулева – первого воспитанника академии "Краснодара", подписавшего профессиональный контракт с клубом! Правда, дебют его был вызван откровенным несчастьем хозяев: Газинский получил травму после жесткого подката Глушакова и продолжить встречу не смог.
Второй тайм тоже не обошелся без быстрого гола, пусть и не такого стремительного.
А началось все с того, что "быки" выводили мяч с правого фланга своей обороны в центр поля. Там его перехватил соперник, мяч отскочил к Луису Адриано, он сыграл в стенку с партнером и остался наедине с Крицюком. Хозяева провалились в защите по полной программе, так что у бразильца была уйма времени, чтобы оценить позицию вратаря и подготовить удар. Четкий выстрел в правый нижний угол – вынимайте.
Первый гол Адриано в чемпионате России!
Еще до того, как "Спартак" снова вышел вперед, у "Краснодара" была очень перспективная атака, но Жигулеву, видимо, не хватило опыта, чтобы вывести Смолова на рандеву с Ребровым.
Пропустив же, кубанцы отреагировали на случившееся так же, как в первом тайме – помчались вперед. И вот уже Классон, отобрав мяч у Фернандо, ворвался в штрафную, однако слишком слабо прострелил на Смолова, и Таски перехватил эту передачу, переведя мяч на угловой. После его подачи Жигулев получил шанс расстрелять ворота с великолепной позиции, но удар у него не получился, и мяч от спартаковца ушел на еще один корнер.
На сей раз подопечные Игоря Шалимова не смогли быстро отыграться и вынуждены были сбросить темп. Более того, "красно-белые" имели отличную возможность максимально приблизиться к победе, убежав в контру три в два, однако Зе Луиш сделал не очень удачный пас на Адриано, и Крицюк накрыл мяч после несильного удара Луиса.
А потом наступило время для совершенно невероятной драматургии.
Зачином к тому стало весьма спорное решение Владислава Безбородова, увидевшего фол Комбарова на Гранквисте. Момент очень смутный, прямо скажем. Мне показалось, что Дмитрий и в мяч не играл, и шведа, по сути, не коснулся. Но у судейской бригады было иное мнение, так что главный арбитр указал на "точку".
Это был момент истины для Федорва Смолова, который пережил настоящую трагедию в кубковом поединке против "Урала", когда форвард сборной России сначала не реализовал одиннадцатиметровый в конце основного времени, упустив возможность добыть победу для своей команды, а затем промахнулся еще и в послематчевой серии. После такого кошмара Феде очень нужно было забить, но рисковать и снова подходить к отметке… Смолов решился, и ему хватило хладнокровно пробить по центру, в то время как Ребров рухнул на правый бок. Федор впервые в своей карьере поразил ворота "Спартака"!
Думаете, это вся драма? Куда там! Вскоре после пенальти Смолов не сумел реализовать опасный штрафной, а затем дернул заднюю поверхность бедра и вынужден был покинуть поле. А Игорь Шалимов уже успел провести все замены! В итоге "Краснодар" остался в меньшинстве.
До того "быки" стремились к виктории, но теперь их, конечно, устраивала и ничья. Проведя по инерции еще одну атаку, хозяева откатились к своим воротам и сконцентрировались на разрушении. "Красно-белые", имея численное преимущество, пытались вырвать победу, однако и пяти добавленных минут им не хватило, чтобы создать еще хоть один по-настоящему опасный момент. Разве что Фернандо метров с 17-ти хлестко выстрелил над перекладиной.
Вчерашней ничьей на "Арене ЦСКА" подопечные Массимо Карреры не воспользовались, но преимущество в пять очков перед "Зенитом" сохранили. А заодно показали, что итальянскому специалисту, впервые имевшему дело с долгой зимней подготовкой, похоже, удалось подвести команду ко второй части сезона в хорошем состоянии.
Для "Краснодара", ведущего отчаянную борьбу за место в Лиге Европы, и два потерянных пункта являются проблемой, но, думается, даже один зачетный балл в матче с лидером южан удовлетворило.
"Быки" и "народная команда" впервые сыграли друг с другом вничью!
Сергей Янков, Rusfootball.info
Расстановка фигур
Накануне важнейший битвы на юге России оба тренера вынуждены были каким-то образом компенсировать кадровые потери.
"Краснодар" остался без Каборе, продемонстрировавшего отменный футбол в матчах против "Фенербахче", Калешина и Измайлова. В такой ситуации многие ожидали увидеть в центре поля Торбинского, но Шалимов решил иначе, отправив туда взятого в аренду у "Локомотива" Романа Шишкина, для коего это был дебют в футболке "быков". Место же правого защитника досталось Мартыновичу, а слева оборонялся Рамирес.
Каррере головную боль доставляли дисквалификации, оставившие вне игры сразу троих его подопечных: Моурисио, новобранца Джикию и Промеса. Но если утрата первых двоих не виделась чем-то страшным, то отсутствие голландца серьезно влияло на атакующий потенциал "Спартака". Возможно, именно поэтому Массимо достаточно неожиданно решился на схему с двумя форвардами: в пару к Зе Луишу, едва восстановившемуся от травмы, вышел приобретенный у "Милана" Луис Адриано. Понятное дело, что нашлось место на поле и вернувшемуся в "народную команду" Александру Самедову.
Бычий шок
Старт матча выдался ураганным: не успели противники как следует войти в игру, а счет уже был открыт! Это Самедов заработал опасный штрафной, а Фернандо, двумя днями ранее отметивший день рождения, великолепным ударом уложил мяч под левую штангу. Крицюк отчаянно летел за мячом, но у него не было шансов, ибо тот вошел в ворота впритирку со стойкой.
Тоска Таски
Сложно сказать, почему после гола "Спартак" фактически прижался к своей штрафной. То ли "красно-белые" и сами не сразу сообразили, что им делать со свалившимся на них счастьем, то ли это "Краснодар", мгновенно придя в себя и взвинтив темп, так придавил "народную команду". Как бы там ни было, последующие двенадцать-тринадцать минут прошли с подавляющим перевесом хозяев.
При этом опасные моменты они создавали не без помощи соперника.
Сначала Зе Луиш, снимая мяч с головы у Налдо при подаче штрафного, едва не поразил дальний угол собственных ворот. Затем Ребров неудачно сыграл после прострела Мартыновича, и счастье Артема, у коего именины, в свою очередь, были накануне, что мяч отскочил к Кутепову.
А потом Ещенко умудрился так сыграть в подкате на линии штрафной "Спартака", что мяч в итоге улетел к ее правому углу! Там находился одинокий Подберезкин, который сначала убрал на замахе оппонента, а после пробил в дальний угол. Однако вместо удара у него получился прострел, под который неудачно подставил ногу Таски и срезал мяч в собственные ворота. Впрочем, если бы не немец, то гол на свой счет, скорее всего, записал бы Смолов, притаившийся у Сердара за спиной.
Большой день Жигулева
Пропустив, "народная команда" тут же разжала свою пружину и сама помчалась к чужой крепости. Вскоре вполне мог отличиться Луис Адриано, коего во вражеской штрафной передачей с правого фланга отыскал Ещенко. Но бывший "горняк", приняв мяч на грудь, вторым касанием выстрелил над перекладиной.
Первые двадцать минут игры оба коллектива провели в невероятном темпе, потому неудивительно, что затем скорости стали подать. Однако борьба продолжалась отчаянная, и если я скажу, что противники бились до конца в каждом эпизоде, это отнюдь не будет штампом. Другое дело, что до по-настоящему опасных моментов уже не доходило. Надо отметить, что "быки" почему-то встречали гостей только около центральной линии, тогда как "Спартак" прессинговал очень высоко, и нередко это приносило локальный успех.
В общем, главным событием второй половины первого тайма стал выход на поле 21-летнего Ильи Жигулева – первого воспитанника академии "Краснодара", подписавшего профессиональный контракт с клубом! Правда, дебют его был вызван откровенным несчастьем хозяев: Газинский получил травму после жесткого подката Глушакова и продолжить встречу не смог.
Великолепный почин Луиса
Второй тайм тоже не обошелся без быстрого гола, пусть и не такого стремительного.
А началось все с того, что "быки" выводили мяч с правого фланга своей обороны в центр поля. Там его перехватил соперник, мяч отскочил к Луису Адриано, он сыграл в стенку с партнером и остался наедине с Крицюком. Хозяева провалились в защите по полной программе, так что у бразильца была уйма времени, чтобы оценить позицию вратаря и подготовить удар. Четкий выстрел в правый нижний угол – вынимайте.
Первый гол Адриано в чемпионате России!
Фантастическая драма Смолова
Еще до того, как "Спартак" снова вышел вперед, у "Краснодара" была очень перспективная атака, но Жигулеву, видимо, не хватило опыта, чтобы вывести Смолова на рандеву с Ребровым.
Пропустив же, кубанцы отреагировали на случившееся так же, как в первом тайме – помчались вперед. И вот уже Классон, отобрав мяч у Фернандо, ворвался в штрафную, однако слишком слабо прострелил на Смолова, и Таски перехватил эту передачу, переведя мяч на угловой. После его подачи Жигулев получил шанс расстрелять ворота с великолепной позиции, но удар у него не получился, и мяч от спартаковца ушел на еще один корнер.
На сей раз подопечные Игоря Шалимова не смогли быстро отыграться и вынуждены были сбросить темп. Более того, "красно-белые" имели отличную возможность максимально приблизиться к победе, убежав в контру три в два, однако Зе Луиш сделал не очень удачный пас на Адриано, и Крицюк накрыл мяч после несильного удара Луиса.
А потом наступило время для совершенно невероятной драматургии.
Зачином к тому стало весьма спорное решение Владислава Безбородова, увидевшего фол Комбарова на Гранквисте. Момент очень смутный, прямо скажем. Мне показалось, что Дмитрий и в мяч не играл, и шведа, по сути, не коснулся. Но у судейской бригады было иное мнение, так что главный арбитр указал на "точку".
Это был момент истины для Федорва Смолова, который пережил настоящую трагедию в кубковом поединке против "Урала", когда форвард сборной России сначала не реализовал одиннадцатиметровый в конце основного времени, упустив возможность добыть победу для своей команды, а затем промахнулся еще и в послематчевой серии. После такого кошмара Феде очень нужно было забить, но рисковать и снова подходить к отметке… Смолов решился, и ему хватило хладнокровно пробить по центру, в то время как Ребров рухнул на правый бок. Федор впервые в своей карьере поразил ворота "Спартака"!
Думаете, это вся драма? Куда там! Вскоре после пенальти Смолов не сумел реализовать опасный штрафной, а затем дернул заднюю поверхность бедра и вынужден был покинуть поле. А Игорь Шалимов уже успел провести все замены! В итоге "Краснодар" остался в меньшинстве.
До того "быки" стремились к виктории, но теперь их, конечно, устраивала и ничья. Проведя по инерции еще одну атаку, хозяева откатились к своим воротам и сконцентрировались на разрушении. "Красно-белые", имея численное преимущество, пытались вырвать победу, однако и пяти добавленных минут им не хватило, чтобы создать еще хоть один по-настоящему опасный момент. Разве что Фернандо метров с 17-ти хлестко выстрелил над перекладиной.
Первый мирный договор в истории
Вчерашней ничьей на "Арене ЦСКА" подопечные Массимо Карреры не воспользовались, но преимущество в пять очков перед "Зенитом" сохранили. А заодно показали, что итальянскому специалисту, впервые имевшему дело с долгой зимней подготовкой, похоже, удалось подвести команду ко второй части сезона в хорошем состоянии.
Для "Краснодара", ведущего отчаянную борьбу за место в Лиге Европы, и два потерянных пункта являются проблемой, но, думается, даже один зачетный балл в матче с лидером южан удовлетворило.
"Быки" и "народная команда" впервые сыграли друг с другом вничью!
Чемпионат России
18 тур
"Краснодар" 2-2 "Спартак"
Голы: Таски, 15, в свои ворота, Смолов, 73, с пенальти - Фернандо, 3, Луис Адриано, 54.
"Краснодар": Крицюк, Шишкин, Гранквист, Налдо, Рамирес, Мартынович, Газинский (Жигулев, 30), Подберёзкин, Классон (Окриашвили, 71), Смолов, Вандерсон (Перейра, 63).
"Спартак": Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Глушаков (Мельгарехо, 82), Зобнин, Самедов, Луис Адриано, Зе Луиш.
Предупреждения: Смолов, 63 - Глушаков, 45+2, Зобнин, 68, Зе Луиш, 90+3.
18 тур
"Краснодар" 2-2 "Спартак"
Голы: Таски, 15, в свои ворота, Смолов, 73, с пенальти - Фернандо, 3, Луис Адриано, 54.
"Краснодар": Крицюк, Шишкин, Гранквист, Налдо, Рамирес, Мартынович, Газинский (Жигулев, 30), Подберёзкин, Классон (Окриашвили, 71), Смолов, Вандерсон (Перейра, 63).
"Спартак": Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Глушаков (Мельгарехо, 82), Зобнин, Самедов, Луис Адриано, Зе Луиш.
Предупреждения: Смолов, 63 - Глушаков, 45+2, Зобнин, 68, Зе Луиш, 90+3.
Сергей Янков, Rusfootball.info
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