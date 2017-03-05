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Сказочный дебют (2)
Сказочный дебют (2)
Илья Кутепов: у нас все еще остается отрыв от преследователей (видео)
Защитник московского "Спартака" поделился впечатлениями от ничейного матча с "Краснодаром" (2:2) в 18-м туре чемпионата России.
– Ну, как вам возобновление чемпионата?
– Ну, как видите. Хотелось, конечно, победить сегодня, но не удалось.
– В процессе матча "Краснодар" дважды отыгрывался...
– Да. Ребята молодцы, боролись до конца. Но мы тоже должны были прибавлять, мы должны были сегодня вырывать победу.
– Что случилось в эпизоде с первым голом?
– Я не буду обсуждать эти моменты. У нас есть, кому разбираться с этим.
– А в моменте, когда вы боролись со Смоловым?
– Опять же – без комментариев.
– Почему у "Спартака" не получилось прибавить сегодня?
– Сейчас тяжело сказать. Разберем игру и посмотрим какие-то моменты.
– "Спартак" приобрел очко или потерял два?
– Я думаю, что потерял.
– Согласны, что два гола – это моменты, когда "Спартак" сам себе забил. "Краснодар" не создал в этих ситуациях моменты.
– Первый гол – да, но все бывает в футболе. Ничего страшного, будем двигаться дальше. У нас следующая игра, также остается отрыв от преследователей. Двигаемся.
– Тренер успел что-то сказать после игры? В частности про оборону?
– Нет, после матча ничего не было. Дождемся первой тренировки и теории, там будем разбирать.
– Сегодня приехало 15 000 болельщиков "Спартака" вас поддержать.
– Игралось сегодня как дома. Как будто мы играли на домашнем стадионе. Большое им спасибо за поддержку, очень приятно.
– Каррера часто говорит, что "Спартак" похож на "Ювентус". Сами себя как ощущаете?
– Я не был в "Ювентусе" пока, не могу сказать.
Источник: www.rusfootball.info
– Ну, как вам возобновление чемпионата?
– Ну, как видите. Хотелось, конечно, победить сегодня, но не удалось.
– В процессе матча "Краснодар" дважды отыгрывался...
– Да. Ребята молодцы, боролись до конца. Но мы тоже должны были прибавлять, мы должны были сегодня вырывать победу.
– Что случилось в эпизоде с первым голом?
– Я не буду обсуждать эти моменты. У нас есть, кому разбираться с этим.
– А в моменте, когда вы боролись со Смоловым?
– Опять же – без комментариев.
– Почему у "Спартака" не получилось прибавить сегодня?
– Сейчас тяжело сказать. Разберем игру и посмотрим какие-то моменты.
– "Спартак" приобрел очко или потерял два?
– Я думаю, что потерял.
– Согласны, что два гола – это моменты, когда "Спартак" сам себе забил. "Краснодар" не создал в этих ситуациях моменты.
– Первый гол – да, но все бывает в футболе. Ничего страшного, будем двигаться дальше. У нас следующая игра, также остается отрыв от преследователей. Двигаемся.
– Тренер успел что-то сказать после игры? В частности про оборону?
– Нет, после матча ничего не было. Дождемся первой тренировки и теории, там будем разбирать.
– Сегодня приехало 15 000 болельщиков "Спартака" вас поддержать.
– Игралось сегодня как дома. Как будто мы играли на домашнем стадионе. Большое им спасибо за поддержку, очень приятно.
– Каррера часто говорит, что "Спартак" похож на "Ювентус". Сами себя как ощущаете?
– Я не был в "Ювентусе" пока, не могу сказать.
Источник: www.rusfootball.info
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