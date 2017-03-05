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Илья Кутепов: у нас все еще остается отрыв от преследователей (видео)

Защитник московского "Спартака" поделился впечатлениями от ничейного матча с "Краснодаром" (2:2) в 18-м туре чемпионата России.



– Ну, как вам возобновление чемпионата?
– Ну, как видите. Хотелось, конечно, победить сегодня, но не удалось.

– В процессе матча "Краснодар" дважды отыгрывался...
– Да. Ребята молодцы, боролись до конца. Но мы тоже должны были прибавлять, мы должны были сегодня вырывать победу.

– Что случилось в эпизоде с первым голом?
– Я не буду обсуждать эти моменты. У нас есть, кому разбираться с этим.

– А в моменте, когда вы боролись со Смоловым?
– Опять же – без комментариев.

– Почему у "Спартака" не получилось прибавить сегодня?
– Сейчас тяжело сказать. Разберем игру и посмотрим какие-то моменты.

– "Спартак" приобрел очко или потерял два?
– Я думаю, что потерял.

– Согласны, что два гола – это моменты, когда "Спартак" сам себе забил. "Краснодар" не создал в этих ситуациях моменты.
– Первый гол – да, но все бывает в футболе. Ничего страшного, будем двигаться дальше. У нас следующая игра, также остается отрыв от преследователей. Двигаемся.

– Тренер успел что-то сказать после игры? В частности про оборону?
– Нет, после матча ничего не было. Дождемся первой тренировки и теории, там будем разбирать.

– Сегодня приехало 15 000 болельщиков "Спартака" вас поддержать.
– Игралось сегодня как дома. Как будто мы играли на домашнем стадионе. Большое им спасибо за поддержку, очень приятно.

– Каррера часто говорит, что "Спартак" похож на "Ювентус". Сами себя как ощущаете?
– Я не был в "Ювентусе" пока, не могу сказать.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Кутепов Спартак Краснодар Rвидео
Сегодня, 19:38
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11
(3)
№11 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 20:10) #
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  •  (4)
online

Цитата: Канада
один из худших игроков матча,в составе "Спартака".


Это канадские хаккеры "картинку" корёжат. Загляни в технический протокол, там Кутепов с Фернандо лучшие.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№10 Написал: OgreGate (Сегодня, 20:10) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Мутко подсуетился?


Конечно! Всех питерских гнид на корню скупил - Песбородова, Топорена, Бздюбу, Плеснинга, старого рыдающего цыгана. Говорит, еще обтекая и Хитрого Глиста куплю - и начну выводить новый сорт пиявок, "Питерские отсосы" назову laughing


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№9 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 20:04) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: Blessing
Цитата: OgreGate
Более того, и в следующем туре по любому отрыв останется

Мутко подсуетился?

Не угадал.
Каррера и вся команда в целом.
МуДЬко как всегда суетится в другую сторону от Спартака.
Регистрация: 6.08.2008
№8 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:02) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: OgreGate
Более того, и в следующем туре по любому отрыв останется stuck_out_tongue_closed_eyes

Мутко подсуетился?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№7 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 20:02) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Blessing
Сегодня приехало 15 000 болельщиков "Спартака"

Бездельников.

Я никогда не сомневался, что в Питере все, ну, ВСЕ ПОГОЛОВНО денно и нощно заняты работой, борясь за звание "Лучший город Земли"! smile
Регистрация: 6.08.2008
№6 Написал: OgreGate (Сегодня, 20:00) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
А Полено здоровье своё подпортил

Ничего, его Йоаная Молли на 8-е марта свеженаловлеными лягушками накормит - поправится древовидный папоротник. Побелку ему только надо обновить - а то за зиму зайцы всю кору обгрызли


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:59) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Сегодня приехало 15 000 болельщиков "Спартака"

Бездельников.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№4 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 19:53) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: OgreGate
Более того, и в следующем туре по любому отрыв останется stuck_out_tongue_closed_eyes

Может статься, что отрыв и увеличится: у Зенита будет тяжелейший матч с Амкаром на его поле. smirk
Да к тому же Полено здоровье своё подпортил, уткнувшись в месте с папой в телевизор на матче Краснодар - Спартак. laughing
Регистрация: 6.08.2008
№3 Написал: VDM (Сегодня, 19:53) #
  • +1
  •  (5)
online

Skuadra rosso - Spartak campione !!!! !
Регистрация: 13.02.2017
№2 Написал: Канада (Сегодня, 19:52) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Илья Кутепов: у нас все еще остается отрыв от преследователей
Меньше бы писдел..,а больше тренировался,обращению с мячом,в частности. Все твои передачи в атаку были неточными,либо вообще обрезали команду - один из худших игроков матча,в составе "Спартака".


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Франк Ачеампонг: "Я люблю любить зенит!"
Регистрация: 6.12.2016
№1 Написал: OgreGate (Сегодня, 19:47) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Более того, и в следующем туре по любому отрыв останется stuck_out_tongue_closed_eyes


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
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