Илья Кутепов: у нас все еще остается отрыв от преследователей (видео)

Защитник московского "Спартака" поделился впечатлениями от ничейного матча с "Краснодаром" (2:2) в 18-м туре чемпионата России.







– Ну, как вам возобновление чемпионата?

– Ну, как видите. Хотелось, конечно, победить сегодня, но не удалось.



– В процессе матча "Краснодар" дважды отыгрывался...

– Да. Ребята молодцы, боролись до конца. Но мы тоже должны были прибавлять, мы должны были сегодня вырывать победу.



– Что случилось в эпизоде с первым голом?

– Я не буду обсуждать эти моменты. У нас есть, кому разбираться с этим.



– А в моменте, когда вы боролись со Смоловым?

– Опять же – без комментариев.



– Почему у "Спартака" не получилось прибавить сегодня?

– Сейчас тяжело сказать. Разберем игру и посмотрим какие-то моменты.



– "Спартак" приобрел очко или потерял два?

– Я думаю, что потерял.



– Согласны, что два гола – это моменты, когда "Спартак" сам себе забил. "Краснодар" не создал в этих ситуациях моменты.

– Первый гол – да, но все бывает в футболе. Ничего страшного, будем двигаться дальше. У нас следующая игра, также остается отрыв от преследователей. Двигаемся.



– Тренер успел что-то сказать после игры? В частности про оборону?

– Нет, после матча ничего не было. Дождемся первой тренировки и теории, там будем разбирать.



– Сегодня приехало 15 000 болельщиков "Спартака" вас поддержать.

– Игралось сегодня как дома. Как будто мы играли на домашнем стадионе. Большое им спасибо за поддержку, очень приятно.



– Каррера часто говорит, что "Спартак" похож на "Ювентус". Сами себя как ощущаете?

– Я не был в "Ювентусе" пока, не могу сказать.



Источник: www.rusfootball.info