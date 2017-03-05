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Натан Бартфельд: судья верно назначил пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Краснодаром" (20)
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Невероятная драма в Краснодаре (17)
Невероятная драма в Краснодаре (17)
15:55
Сказочный дебют (2)
Сказочный дебют (2)
Александр Самедов: это была первая игра. Получилось, что получилось
Итоги игры против ФК "Краснодар" подвел новичок "Спартака", атакующий полузащитник Александр Самедов.
– Показалось, что "Спартак" сегодня играл не очень хорошо, но разочарован ничьей.
– Это первая игра. Получилось, что получилось. Но в любом случае нам хотелось победить.
– Слабые места "Краснодара" – это фланги. Была ли задача вскрывать оборону флангами?
– Да, нам показывали видео: сильные и слабые стороны соперника. Опять же повторюсь, что не все получилось. Мы готовились, разные варианты пробовали. Будем работать.
– Вы часто смещались в центр.
– Надо было освобождать зоны для крайних защитников, которые открывались.
Источник: www.rusfootball.info
– Показалось, что "Спартак" сегодня играл не очень хорошо, но разочарован ничьей.
– Это первая игра. Получилось, что получилось. Но в любом случае нам хотелось победить.
– Слабые места "Краснодара" – это фланги. Была ли задача вскрывать оборону флангами?
– Да, нам показывали видео: сильные и слабые стороны соперника. Опять же повторюсь, что не все получилось. Мы готовились, разные варианты пробовали. Будем работать.
– Вы часто смещались в центр.
– Надо было освобождать зоны для крайних защитников, которые открывались.
Источник: www.rusfootball.info
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