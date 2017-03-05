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Александр Самедов: это была первая игра. Получилось, что получилось

Итоги игры против ФК "Краснодар" подвел новичок "Спартака", атакующий полузащитник Александр Самедов.

– Показалось, что "Спартак" сегодня играл не очень хорошо, но разочарован ничьей.
– Это первая игра. Получилось, что получилось. Но в любом случае нам хотелось победить.

– Слабые места "Краснодара" – это фланги. Была ли задача вскрывать оборону флангами?
– Да, нам показывали видео: сильные и слабые стороны соперника. Опять же повторюсь, что не все получилось. Мы готовились, разные варианты пробовали. Будем работать.

– Вы часто смещались в центр.
– Надо было освобождать зоны для крайних защитников, которые открывались.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Самедов Краснодар Спартак
Сегодня, 19:43
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(3)
№3 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 20:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GS
Тигиев, наверное, сыграл бы не хуже Ещенко.
Тот много подключался, но все атаки запарывал.

Я до игры говорил, сто надо ставить Тигиева и Джикию с Кутеповым в центр ! Но у Джикии перебор карточек. Надо наигрывать вместо Ещенко - Тигиева. Этот всадник сегодня, как обычно ... насрал, выдав пас Таски... Ни одного точного паса, одни потери и обрезы...
Регистрация: 10.01.2014
№2 Написал: GS Москва (Сегодня, 20:01) #
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online

Тигиев, наверное, сыграл бы не хуже Ещенко.
Тот много подключался, но все атаки запарывал.
Регистрация: 22.09.2009
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 19:50) #
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online

Для первого матча и твоего, и всей команды против очень сильного соперника, играющего, ну, или пытающегося всегда играть в яркий комбинационный футбол, удовлетворительно.
Уверен, что впишешься в игровую схему Спартака, да и команда, когда в ней будут и Промес, и Джикия, будет играть ещё сильнее!
Регистрация: 6.08.2008
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