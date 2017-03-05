Александр Самедов: это была первая игра. Получилось, что получилось

Итоги игры против ФК "Краснодар" подвел новичок "Спартака", атакующий полузащитник Александр Самедов.



– Показалось, что "Спартак" сегодня играл не очень хорошо, но разочарован ничьей.

– Это первая игра. Получилось, что получилось. Но в любом случае нам хотелось победить.



– Слабые места "Краснодара" – это фланги. Была ли задача вскрывать оборону флангами?

– Да, нам показывали видео: сильные и слабые стороны соперника. Опять же повторюсь, что не все получилось. Мы готовились, разные варианты пробовали. Будем работать.



– Вы часто смещались в центр.

– Надо было освобождать зоны для крайних защитников, которые открывались.



Источник: www.rusfootball.info