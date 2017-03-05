Оценки матча "Краснодар" - "Спартак"

"Спартак" и "Краснодар" выдали зрелищный матч, который завешился результативной ничьей.оценил действия игроков обеих команд.Российский голкипер не совершил какого-то чуда в данной встречи. Справился с не самыми сложными ударами игроков «Спартака», а вот в моментах с голами помочь команде не смог.Белорусу пришлось играть не на своей позиции. Иногда вовремя подключался к атакам, но что-то привнести не выходило. В обороне позиционно правильно играл в отборе, но вот с первым пасом была какая-то беда. Один раз это привело к обрезу и голу Адриано.Больше всех из игроков обороны постарался в выигранных единоборствах и отборах. Цепко играл с атакующими футболистами.Мог стать одним из антигероев встречи после позиционной ошибки и гола Адриано, однако заработанный им пенальти восстановил ничейный исход. До этого помарок было не так много.Латиноамериканский защитник неплохо справился с давлением на своем фланге. Бедный Андрей Ещенко путался в ногах и смог сделать только один внятный пас в чужую штрафную. А вот с подключениями получилось плохо. Зобнин постарался.Очень рано покинул пределы поля из-за досадной травмы. Остается только пожелать здоровья одному из футболистов сборной России.Дебютный матч футболиста. Видно было, что еще не хватает опыта. Это сказывалось на том, что игрок мало берет инициативы на себя около чужой штрафной: либо передерживает, либо выбирает вариант попроще. В целом, смотрелся органично и не выпадал из игры.Потрясающий матч правого защитника, игравшего в центре. Напомнил чем-то молодого Торбинского с его подкатами. Не давал толком дышать в опорной зоне соперникам, много эффективных отборов.Креативный полузащитник в первом тайме играл чуть ли не решающую роль на поле. Здорово прибавил, отлично комбинировал и воспользовался голевым моментом, поделившись мячом с Таски. Во втором тайме опять просел физически.Неудачный матч для шведского игрока. Впервые он не забил при своих болельщиках, да и мало что привнес в игру. По тем же обводкам Рамирез значительно превзошел. Неудивительно, что Шалимов снял с игры.Бразилец продолжает обживаться в полузащите. Получается у него крайне плохо. Кроме коротких передач пока мало что получается.Нападающий пришел в себя после двух незабитых пенальти «Уралу». Как всегда, провел много работы в прессинге. Едва не заработал пенальти, но потом реализовал тот, что принес Гранквист. Не смог доиграть до конца матч из-за травмы.Торнике Окриашвили, Маурисио Перрейра б/о Появились на двадцать-тридцать минут. Почти ничего не создали в атаке, за исключением удара в створ ворот от Торнике.Артему мало пришлось трудиться. Всего три удара в створ ворот и два пропущенных мяча. Сложно оценивать работу в такой ситуации.Начал голевую комбинацию «Краснодара» выносом на Подберезкина. В атаке мало полезного сделал. Часто переоценивал свои возможности, что сказалось на потерях впереди.Немецкий защитник эффектно замкнул прострел Вячеслава Подберезкина. Нередко проигрывал в скорости, да и борьбу оппонентам. Вряд ли в будущем появится в основном составе «Спартака».Илья стал одним из главных виновных в пенальти. Очень рискованно перед этим заваливал Смолова в своей штрафной. Выглядел увереннее Таски, но все же в следующих матчах нужно играть понадежнее.Безумное количество подач от Дмитрия в чужую штрафную. Полезного в этом было, правда, мало. Повалил в своей штрафной Гранквиста.Полузащитнику можно поставить в упрек плохую игру в опеке с Подберезкиным. Был убран легко на замахе. В центре поля иногда ошибался и сразу же фолил, но были и интересные ходы от него.Лучший игрок встречи. Много черновой работы на своей половине поля, а также забитый мяч и отменная голевая передача наХороший матч от российского полузащитника. Прежде всего из-за самоотдачи без мяча. Перекрыл все ходы Рамирезу и сделал несколько важных отборов.Играл примерно на уровне Вандерсона. Был везде, но пользы как-то было маловато. Видимо, еще осваивается в новой роли у Карреры. Со стандартов голевую передачу сделать не вышло.Реализовал свой стопроцентный момент. Были бы вопросы, если этого не случилось. Кроме этого, имел несколько других моментов, но подвела реализация. Для первого матча в России – очень хорошо.Африканский форвард имел не так много моментов, как Адриано, но при этом внес огромный вклад в результат. Шел активно и успешно в обводку. Постоянно напрягал оборону. А единоборств выиграл чуть ли не больше всех, что позволяло закрепляться «Спартаку» на чужой половине поля.Появился в концовке встречи. Получил удар по голове, но доиграл матч до конца.