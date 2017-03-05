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Оценки матча "Краснодар" - "Спартак"

Оценки матча "Краснодар" - "Спартак" "Спартак" и "Краснодар" выдали зрелищный матч, который завешился результативной ничьей. Rusfootball.info оценил действия игроков обеих команд.










Краснодар

Станислав Крицюк 3.0 Российский голкипер не совершил какого-то чуда в данной встречи. Справился с не самыми сложными ударами игроков «Спартака», а вот в моментах с голами помочь команде не смог.

Александр Мартынович 3.0 Белорусу пришлось играть не на своей позиции. Иногда вовремя подключался к атакам, но что-то привнести не выходило. В обороне позиционно правильно играл в отборе, но вот с первым пасом была какая-то беда. Один раз это привело к обрезу и голу Адриано.

Налдо 3.5 Больше всех из игроков обороны постарался в выигранных единоборствах и отборах. Цепко играл с атакующими футболистами.

Андреас Гранквист 3.5 Мог стать одним из антигероев встречи после позиционной ошибки и гола Адриано, однако заработанный им пенальти восстановил ничейный исход. До этого помарок было не так много.

Карлос Рамирез 3.5 Латиноамериканский защитник неплохо справился с давлением на своем фланге. Бедный Андрей Ещенко путался в ногах и смог сделать только один внятный пас в чужую штрафную. А вот с подключениями получилось плохо. Зобнин постарался.

Юрий Газинский б/о Очень рано покинул пределы поля из-за досадной травмы. Остается только пожелать здоровья одному из футболистов сборной России.

Илья Жигулев 3.0 Дебютный матч футболиста. Видно было, что еще не хватает опыта. Это сказывалось на том, что игрок мало берет инициативы на себя около чужой штрафной: либо передерживает, либо выбирает вариант попроще. В целом, смотрелся органично и не выпадал из игры.

Роман Шишкин 4.0 Потрясающий матч правого защитника, игравшего в центре. Напомнил чем-то молодого Торбинского с его подкатами. Не давал толком дышать в опорной зоне соперникам, много эффективных отборов.

Вячеслав Подберезкин 4.0 Креативный полузащитник в первом тайме играл чуть ли не решающую роль на поле. Здорово прибавил, отлично комбинировал и воспользовался голевым моментом, поделившись мячом с Таски. Во втором тайме опять просел физически.

Виктор Классон 2.5 Неудачный матч для шведского игрока. Впервые он не забил при своих болельщиках, да и мало что привнес в игру. По тем же обводкам Рамирез значительно превзошел. Неудивительно, что Шалимов снял с игры.

Вандерсон 2.5 Бразилец продолжает обживаться в полузащите. Получается у него крайне плохо. Кроме коротких передач пока мало что получается.

Федор Смолов 3.5 Нападающий пришел в себя после двух незабитых пенальти «Уралу». Как всегда, провел много работы в прессинге. Едва не заработал пенальти, но потом реализовал тот, что принес Гранквист. Не смог доиграть до конца матч из-за травмы.
Торнике Окриашвили, Маурисио Перрейра б/о Появились на двадцать-тридцать минут. Почти ничего не создали в атаке, за исключением удара в створ ворот от Торнике.

Спартак

Артем Ребров 3.0 Артему мало пришлось трудиться. Всего три удара в створ ворот и два пропущенных мяча. Сложно оценивать работу в такой ситуации.

Андрей Ещенко 2.5 Начал голевую комбинацию «Краснодара» выносом на Подберезкина. В атаке мало полезного сделал. Часто переоценивал свои возможности, что сказалось на потерях впереди.

Сердар Таски 2.5 Немецкий защитник эффектно замкнул прострел Вячеслава Подберезкина. Нередко проигрывал в скорости, да и борьбу оппонентам. Вряд ли в будущем появится в основном составе «Спартака».

Илья Кутепов 3.0 Илья стал одним из главных виновных в пенальти. Очень рискованно перед этим заваливал Смолова в своей штрафной. Выглядел увереннее Таски, но все же в следующих матчах нужно играть понадежнее.

Дмитрий Комбаров 2.5 Безумное количество подач от Дмитрия в чужую штрафную. Полезного в этом было, правда, мало. Повалил в своей штрафной Гранквиста.

Денис Глушаков 3.0 Полузащитнику можно поставить в упрек плохую игру в опеке с Подберезкиным. Был убран легко на замахе. В центре поля иногда ошибался и сразу же фолил, но были и интересные ходы от него.

Фернандо 4.5 Лучший игрок встречи. Много черновой работы на своей половине поля, а также забитый мяч и отменная голевая передача на

Роман Зобнин 3.5 Хороший матч от российского полузащитника. Прежде всего из-за самоотдачи без мяча. Перекрыл все ходы Рамирезу и сделал несколько важных отборов.

Александр Самедов 2.5 Играл примерно на уровне Вандерсона. Был везде, но пользы как-то было маловато. Видимо, еще осваивается в новой роли у Карреры. Со стандартов голевую передачу сделать не вышло.

Луис Адриано 3.5 Реализовал свой стопроцентный момент. Были бы вопросы, если этого не случилось. Кроме этого, имел несколько других моментов, но подвела реализация. Для первого матча в России – очень хорошо.

Зе Луиш 4.0 Африканский форвард имел не так много моментов, как Адриано, но при этом внес огромный вклад в результат. Шел активно и успешно в обводку. Постоянно напрягал оборону. А единоборств выиграл чуть ли не больше всех, что позволяло закрепляться «Спартаку» на чужой половине поля.

Лоренцо Мельгарехо б/о Появился в концовке встречи. Получил удар по голове, но доиграл матч до конца.


Поморцев Виталий. Rusfootball.info
Теги: Краснодар Спартак
Сегодня, 20:10
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13
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№13 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 20:35) #
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online

Цитата: utekay
плять ну и рожа на фото...да где ж вы таких подбираете, спартачи?

эта рожа вам такой привет передает типа наваляет вам в апреле оой ой ооооой готовьте сейчас вазелин
Регистрация: 6.02.2017
№12 Написал: Антон Кирилов (Сегодня, 20:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Самедову кол надо ставить, единственное чёрное пятно в великолепной игре великолепного Спартака, уверенно идущего к своему чемпионству с помощью Мутко.

значит игра Спартака великолепна но при этом его ведёт к чемпионству мутко? интересно каким образом? пеналями?
Черненко это ты что ли?
Регистрация: 25.09.2016
№11 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 20:33) #
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online

Цитата: Blessing
Самедову кол надо ставить, единственное чёрное пятно в великолепной игре великолепного Спартака, уверенно идущего к своему чемпионству с помощью Мутко.

твоей голубой команде всем по колу в зад ха хорошую и плодотворную работу на свалке
Регистрация: 6.02.2017
№10 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 20:32) #
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online

Интересно, а что на этой ветке забыли любители эспумизана?
Регистрация: 30.08.2008
№9 Написал: olegan кениг (Сегодня, 20:29) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Blessing,
utekay,
Два дебила-это сила!
Регистрация: 19.03.2011
№8 Написал: stepanmlc (Сегодня, 20:28) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
utekay,
а как тебе рожа Молло? красавчик?


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№7 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 20:28) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
плять ну и рожа на фото...да где ж вы таких подбираете, спартачи?

Как бы эта рожа - не похоронила вас окончательно в Москве !.
Регистрация: 10.01.2014
№6 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 20:28) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
плять ну и рожа на фото...да где ж вы таких подбираете, спартачи?

ты видел рожу цыгана своего?
Регистрация: 22.09.2007
№5 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 20:26) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Цитата: utekay
плять ну и рожа на фото...да где ж вы таких подбираете, спартачи?

По сравнению с улыбкой Кокорина - это просто весельчак


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:21) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
плять ну и рожа на фото...да где ж вы таких подбираете, спартачи?

Так они и сказали... Эксклюзив!!!! confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№3 Написал: Антон Кирилов (Сегодня, 20:21) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
плять ну и рожа на фото...да где ж вы таких подбираете, спартачи?

а тебе чего до его рожи? в футбол же не рожами играют,)) это же не конкурс красоты
Регистрация: 25.09.2016
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:18) #
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Самедову кол надо ставить, единственное чёрное пятно в великолепной игре великолепного Спартака, уверенно идущего к своему чемпионству с помощью Мутко.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:17) #
  • -6
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
плять ну и рожа на фото...да где ж вы таких подбираете, спартачи?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
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