Давид Де Хеа не планирует уходить из "Манчестер Юнайтед"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа не планирует покидать английский клуб, сообщает Daily Star. Напомним, испанцем интересуется "Реал", который летом намерен предпринять попытку заполучить футболиста.



Отмечается, что вратарь до сих пор переживает по поводу сорвавшегося перехода в стан "сливочных" в 2015 году.