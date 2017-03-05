Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Лента новостей:
21:35
Валерий Рейнгольд: какие "Зенит" и ЦСКА топ-клубы, когда пешком по полю ходят? Вот сегодня был футбол! (22)
Валерий Рейнгольд: какие "Зенит" и ЦСКА топ-клубы, когда пешком по полю ходят? Вот сегодня был футбол! (22)
20:56
Легким кивком головы (1)
Легким кивком головы (1)
19:15
Натан Бартфельд: судья верно назначил пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Краснодаром" (28)
Натан Бартфельд: судья верно назначил пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Краснодаром" (28)
18:38
Невероятная драма в Краснодаре (17)
Невероятная драма в Краснодаре (17)
Рашид Рахимов: не совсем доволен действиями своих игроков
Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов прокомментировал поражение своей команды в матче против "Уфы" (0:1) в 18-м туре чемпионата России.
"Не совсем доволен действиями игроков. Было много эпизодов, когда игроки принимали неправильные решения. Начинали атаки, затем замедляли ее поперечными передачами. И все это когда мы создавали преимущество. У нас были проблемы с этим. Просил футболистов не играть так. Тяжело играть с поперечными передачами, когда у соперника 10 игроков в штрафной", – сказал Рахимов в эфире телеканала "Наш футбол".
"Не совсем доволен действиями игроков. Было много эпизодов, когда игроки принимали неправильные решения. Начинали атаки, затем замедляли ее поперечными передачами. И все это когда мы создавали преимущество. У нас были проблемы с этим. Просил футболистов не играть так. Тяжело играть с поперечными передачами, когда у соперника 10 игроков в штрафной", – сказал Рахимов в эфире телеканала "Наш футбол".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.