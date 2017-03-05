Рашид Рахимов: не совсем доволен действиями своих игроков

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов прокомментировал поражение своей команды в матче против "Уфы" (0:1) в 18-м туре чемпионата России.



"Не совсем доволен действиями игроков. Было много эпизодов, когда игроки принимали неправильные решения. Начинали атаки, затем замедляли ее поперечными передачами. И все это когда мы создавали преимущество. У нас были проблемы с этим. Просил футболистов не играть так. Тяжело играть с поперечными передачами, когда у соперника 10 игроков в штрафной", – сказал Рахимов в эфире телеканала "Наш футбол".