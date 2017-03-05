Петр Чех: "Арсенал" лишком далеко от борьбы за чемпионство

Голкипер "Арсенала" Петр Чех прокомментировал поражение своей команды в матче против "Ливерпуля" (1:3) в 27-м туре чемпионата Англии.



"Мы были более агрессивными после перерыва. Это всегда разочарование, когда проигрываешь. Но большее разочарование, когда ты пропускаешь первые два гола в неопасных ситуациях. Если бы мы выиграли, то были бы в погоне за титулом. Но сейчас мы слишком далеко от борьбы", - цитирует Чеха ВВС.