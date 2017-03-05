Рональд Куман: мы показали хороший характер

Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман прокомментировал поражение своей команды в матче против "Тоттенхэма" (2:3) в двадцать седьмом туре АПЛ.



"Матч получился эмоциональным до последней секунды. Мы начали хорошо, создали сложности для "Тоттенхэма". Но соперник наказал нас за ошибки. По крайней мере, мы показали хороший характер. У нас была хорошая реакция на пропущенные голы, но, в целом, "Тоттенхэм" был сильнее. "Тоттенхэм" два или три года подряд играет с одними и теми же игроками. Если мы получим столько же времени, то это будет следующим шагом для клуба", - цитирует Кумана ВВС.