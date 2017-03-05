Арсен Венгер: нам нужно сосредоточиться на борьбе за попадание в четверку

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал поражение своей команды в матче против "Ливерпуля" (1:3) в 27-м туре чемпионата Англии.



"У нас были проблемы с темпом в первой половине встречи. Мы пропустили легкие голы - все удары были прямыми. Никто не ожидал, но во второй половине нам удалось вернуться. Плохо, что в первом тайме мы не играли на таком же уровне. Команде надо сосредоточиться на борьбе за попадание в четверку", - цитирует Венгера ВВС.